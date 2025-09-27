Kajens Café söker erfaren pizzabagare!
2025-09-27
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
Visa alla jobb hos Aroskajens Fik AB i Västerås
Älskar du att baka pizza och vill arbeta i en fartfylld och trivsam miljö? Vi söker en erfaren och serviceinriktad pizzabagare som vill bli en del av vårt team!
Vårt café är en levande mötesplats där vi serverar kvalitativa pizzor och annat gott med fokus på bra råvaror och god service. Vi söker dig som har tidigare erfarenhet av att baka pizza, arbetar effektivt i ett högt tempo och trivs i ett team där samarbete är nyckeln.
Dina arbetsuppgifter kommer att inkludera:
Förberedelse av deg, toppingar och andra ingredienser.
Baka pizzor.
Hantering av arbete i köket.
Följa hygien- och säkerhetsföreskrifter.
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av att baka pizzor och arbeta i restaurangkök.
Är stresstålig och trivs med att arbeta i högt tempo.
Är noggrann och har en känsla för kvalitet.
Har god kommunikationsförmåga och en positiv inställning.
Vi erbjuder en rolig och utvecklande arbetsplats där du får vara del av ett sammansvetsat team. Tjänsten är Deltid/Heltid utefter överenskommelse. Lön och andra förmåner efter kollektivavtal eller överenskommelse. Arbetstiderna varierar.
Ansökan skickas till: info@kajenscafe.se
Välkommen med din ansökan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-27
E-post: info@kajenscafe.se Omfattning
