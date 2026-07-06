Kaj Johanssons Åkeri söker 16 st. lastbilschaufförer till Piteå
Wikan Personal AB / Fordonsförarjobb / Piteå Visa alla fordonsförarjobb i Piteå
2026-07-06
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Nu satsar vi ännu mer i Piteå – och vi behöver fler skickliga chaufförer som vill vara med från start.
Det här är jobbet för dig som vill köra i ett stabilt, långsiktigt uppdrag där flödet är igång dygnet runt, ansvaret tydligt och din insats verkligen märks. Hos oss blir du en del av ett familjeföretag med framåtanda, stark lagkänsla och fokus på säkra, hållbara transporter. Publiceringsdatum2026-07-06Om företaget
Kaj Johanssons Åkeri är ett familjeföretag som nu är inne på tredje generationens företagare. Verksamheten i koncernen bedrivs inom fyra huvudsakliga affärsområden: Transport & Logistik, Mark & Anläggning, Täkt & Maskin och Slam & Renhållning. Koncernen har drygt 240 anställda och omsätter ca 500 miljoner. Huvudkontor, verkstad och lager ligger i Vännäsby och ett kontor i Umeå.
Det som kännetecknar oss är att vi är personliga - vi är pålitliga, uppriktiga och ärliga människor som personligen levererar våra tjänster och produkter. Vi är modiga - vi går vår egen väg och vi gör alltid det vi tror på. Arbetsuppgifter
Vi söker lastbilschaufförer till heltidstjänster med stationering i Piteå. Du kliver in i en växande verksamhet och blir en viktig del av vår fortsatta etablering i området.
I vårt utökade samarbete med SCA kör vi kraftliner från pappersbruket till hamnen och returfiber tillbaka till pappersbruket. Transporterna rullar dygnet runt, året om – och här behövs chaufförer som gillar ansvar, precision och att få saker att fungera i praktiken.
För att möta uppdragets behov har vi beställt tre nya visirbilsekipage, särskilt anpassade för de transporter som ska utföras.
Det är ett uppdrag där varje körning spelar roll. Punktlighet, säkerhet och ordning är avgörande – men lika viktigt är yrkesstolthet, gott omdöme och viljan att leverera varje dag.
Därför ska du välja oss:
• Utöver SCA-uppdraget kör vi i Piteå även biobränslen, sågat virke och bränsletransporter med tankbil till kunder inom industri, lantbruk, skogsbruk och byggvaruhandel i Norrbotten och Västerbotten.
• Du får en heltidstjänst med stationering i Piteå
• Du får ett stabilt och långsiktigt uppdrag hos en viktig industrikund
• Du blir en del av ett starkt team med erfarna kollegor och tydliga arbetssätt
• Du får vara med när vi bygger vidare och växlar upp i Piteå
• Du kommer till en arbetsgivare som står för ansvar, säkerhet, trivsel och yrkesstolthet.
Din bakgrund/Dina egenskaper
Vi söker dig som är trygg bakom ratten, gillar ansvar och trivs i ett jobb där det krävs både noggrannhet och driv. Du har erfarenhet av tung lastbil med släp och kan uttrycka dig på svenska i tal och skrift.
Du är serviceinriktad, håller ordning på detaljerna och förstår vad det innebär att representera företaget ute hos kund. Säkerhet, punktlighet och respekt för uppdraget är självklart för dig.
Framför allt vill vi hitta chaufförer som vill framåt – personer som tar ansvar, bidrar till laget och vill vara med och bygga något starkt tillsammans med oss.
Krav: CE-kort
Information och kontakt
Vår ambition är att vara det ledande bolaget på de områden vi väljer att verka och vi strävar efter att ligga i framkant av utvecklingen. Vi vill vara en attraktiv arbetsgivare med en personlig framtoning där människor trivs att arbeta och våra kunder ska alltid känna sig trygga när de anlitar oss som leverantör.
I denna rekrytering samarbetar Kaj Johanssons Åkeri med Wikan personal. Du blir anställd direkt av Kaj Johanssons Åkeri. Vid frågor om tjänsten tveka inte att höra av dig till rekryteringskonsult Kenneth Vidmark, 0910-77 09 81
Urval sker löpande så tveka inte att skicka in din ansökan!
Arbetstider: Skiftarbete 6/6, du jobbar 6 dagar och är sedan ledig 6 dagar. Skift- och Ob-ersättning enligt avtal.
Om Wikan Personal
Wikan Personals verksamhet är grundad på närhet och engagemang för att alltid kunna tillgodose bra service till våra kunder och anställda. Vi är djupt övertygade om att lokal förankring, långsiktiga kundrelationer och kompetenta medarbetare är nyckeln till framgångsrika samarbeten inom rekryterings- och bemanningsbranschen. Med närvaro på 17 orter i Sverige, en omsättning på cirka 400 miljoner kronor och omkring 700 engagerade anställda, strävar vi efter att vara en pålitlig samarbetspartner. Läs mer på www.wikan.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Wikan Personal AB
(org.nr 556842-7818), https://www.wikan.se
Kanalgatan 59 (visa karta
)
931 32 SKELLEFTEÅ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Kaj Johanssons Åkeri Kontakt
Kenneth Vidmark kenneth@wikan.se 0910-77 09 81 Jobbnummer
9994661