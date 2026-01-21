Kafépersonal sommarjobb + extrajobb varannan helg

2026-01-21


Vi söker dig som vill arbeta i Rörstrand Museums kafé i sommar - och som gärna fortsätter hos oss varannan helg!
Om dig
Du trivs i mötet med människor, brinner för service och har ett intresse för porslin och kulturhistoria. Du är ansvarstagande, nyfiken och tycker om att göra varje besökares upplevelse så bra som möjligt.

Dina arbetsuppgifter
Dina arbetsuppgifter inkluderar:
Välkomnande av gäster och presentation av kaféts utbud.
Beredning av enklare mat och bakning (allt bakas på plats).
Kassahantering med kort- och Swishbetalning.
Renhållning av ytor i kaféet och på uteserveringen, plock av disk och diskning etc.
Varubeställningar.
Även i kafét är du ambassadör för museet och ska kunna svara på enklare frågor.

Vi erbjuder dig
Avlönad introduktionsutbildning.
Handledare som stöttar dig i starten.
Ett omväxlande och utvecklande arbete i en trivsam miljö.
Anställning enligt kollektivavtal genom Visita HRF (Gröna riksen).

Kvalifikationer
Tidigare erfarenhet av service.
Goda kunskaper i svenska och engelska.
Utbildning på lägst gymnasienivå.
God samarbetsförmåga.
Flexibel, ansvarstagande och serviceinriktad.

Så ansöker du
Rekrytering sker löpande, så skicka in din ansökan så snart som möjligt, dock senast den 22 februari 2026. Skicka ditt CV och personliga brev till servering@rorstrand-museum.se
Har du frågor? Tveka inte att höra av dig till oss på telefon: 0510-250 80 eller kika in till oss!

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Rörstrand Museum AB (svb) (org.nr 556633-3166), https://rorstrand-museum.se/
Fabriksgatan 4 (visa karta)
531 60  LIDKÖPING

Arbetsplats
Rörstrand Museum

Kontakt
Kaféansvarig
Therese Chouman
servering@rorstrand-museum.se
0510-25080

Jobbnummer
9696096

