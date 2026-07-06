Kafémedarbetare, RC Café & Pâtisserie, Stockholm
R.C Bageri AB / Servitörsjobb / Stockholm Visa alla servitörsjobb i Stockholm
2026-07-06
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Vi har butiker och caféer på Arlanda och i Stockholm. Nu söker vi dig som vill arbeta i våra kaféer i Stockholm med råvaror och drycker av högsta kvalitet! Vi söker dig som älskar att ge bra service och vill ge varje gäst en upplevelse utöver det vanliga.
Du kommer som kafémedarbetare vara ansiktet utåt och vara gästernas första intryck av RC. Du kommer få servera över disk, stå i kassan, göra kaffe av hög kvalitet, hålla påfyllt, rent och snyggt i enheten och andra typiska arbetsuppgifter för kaféverksamheter.
Tjänsterna innebär skiftarbete på heltid, och du behöver kunna vara på plats vardag som helg. Vi har öppet 07.00-18.00, varje skift är allt från 6-9 timmar. Flytande svenska och engelska är ett krav.
Vi är medlemmar i Visita och följer deras avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare R.C Bageri AB
(org.nr 556906-6409)
190 46 SIGTUNA (STOCKHOLMS) Jobbnummer
9993765