Kafémedarbetare, RC Café & Pâtisserie, Arlanda
R.C Bageri AB / Servitörsjobb / Sigtuna Visa alla servitörsjobb i Sigtuna
2026-08-03
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Vi har caféer på Arlanda och i Stockholm, med produktion i stora lokaler. Vi söker dig som vill arbeta i en internationell miljö med råvaror och drycker av högsta kvalitet! Vi söker dig som älskar att ge bra service och vill ge varje kund en upplevelse utöver det vanliga på Arlanda Flygplats.
Du kommer som kafémedarbetare vara ansiktet utåt och vara kundens första intryck av RC. Du kommer få servera över disk, stå i kassan, alkoholservering, göra kaffe av hög kvalitet, hålla påfyllt, rent och snyggt i enheten och andra typiska arbetsuppgifter för kaféverksamheter.
Tjänsterna innebär skiftarbete, både på hel- och deltid, och du behöver kunna vara på Arlanda 03.00 vardag som helg. Vi har öppet 04.00-22.00, varje skift är allt från 6-9 timmar. Flytande svenska och engelska är ett krav.
Arbetet är förlagt inne på terminalerna på Arlanda och du kommer få genomgå en uttömmande bakgrundskontroll och måste kunna styrka med dokumentation de senaste fem årens sysselsättning.
Vi är medlemmar i Visita och följer deras avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare R.C Bageri AB
(org.nr 556906-6409)
190 46 SIGTUNA (STOCKHOLMS) Jobbnummer
10018691