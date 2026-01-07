Kafébiträden till Tullgarns slottskafé sommarsäsong 2026
Kafébiträden till Tullgarns slottskafé sommarsäsong 2026
Alla medarbetare vid Kungliga Hovstaterna avdelning för publik verksamhet spelar en avgörande roll i att bidra till besökarens upplevelse av det kungliga kulturarvet. Hörnstenarna i vårt arbete är service och säkerhet. Oavsett om du säljer biljetter, vaktar besöksmålet eller serverar gäster i Slottskaféerna har du besökaren i fokus och ser till att de får en förstklassig upplevelse.
Vi söker nu personal till Tullgarns slottskafé inför sommarsäsongen 2026Publiceringsdatum2026-01-07Dina arbetsuppgifter
Våra kafébiträden arbetar med normalt förekommande kafégöromål, försäljning och kundservice. Med hög serviceanda serverar och vägleder du kunderna. Oavsett om du serverar kunden en kopp kaffe eller hjälper någon att hitta den perfekta souveniren ger du kunden ett varmt välkomnande.Kvalifikationer
• Anställning vid Kungliga Hovstaterna förutsätter att du är minst 18 år.
• Du uttrycker dig väl på svenska och engelska då det krävs i det dagliga arbetet.
• Tidigare Kaféerfarenhet är ett krav.
• Utbildning i livsmedelshygien är meriterande.
• B-körkort är meriterande.
• Tidigare erfarenhet inom alkoholservering är meriterande.Dina personliga egenskaper
Som person tycker du om att ta kontakt och bemöta besökare och kunder. Du är intresserad av att ge bästa möjliga service och har stor ansvarskänsla, är lyhörd, flexibel, stresstålig och kan snabbt ställa om mellan de uppgifter som du tilldelas. Vidare fungerar du bra i grupp, har ett högt säkerhetstänk och tvekar inte att dra ditt strå till stacken.
Övrigt om anställningen
• Tjänsten är en tidsbegränsad anställning på deltid
• Arbetstiden är dagtid enligt rullande schema med tjänstgöring vardagar och helger.
• Tjänstgöring kan komma att ske på ett eller flera av våra besöksmål
• Du arbetar längre sammanhängande perioder, alternativt helger. Ledigheter kan inte beviljas under anställningsperioden.
• Lön enligt gällande avtal.
• De fackliga organisationerna representeras av Saco-S, Seko och OFR/S.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan innehållande CV och personligt brev senast den 25 januari 2026.
Urval sker löpande och vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem.
Mer information om tjänsterna
För ytterligare information om rekryteringsprocessen eller tjänsterna är du välkommen att kontakta gruppchef Charliene Andersson på 08-402 60 00.
Fackliga representanter
Katarina Burman, Seko, 08-402 60 00.
Anita Söderlind, Saco, 08-402 60 00.
Kungl. Hovstaterna är den organisation som bistår Statschefen och den Kungliga familjen i deras officiella åtaganden samt i deras arbete i stiftelser med samhällsnyttig verksamhet. Hovstaterna har även till uppgift att visa, vårda och förvalta det kulturarv som är förbundet med monarkin. Kungl. Hovstaterna har ca 290 tillsvidareanställda och därutöver ett stort antal tillfälligt anställda för olika uppdrag och säsongsanställningar. Vi värdesätter de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten och ser därför gärna sökande med olika bakgrund.
