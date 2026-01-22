Kablagemontör sökes till kommande uppdrag i Halmstad
Uniflex AB / Tele- och elektronikmontörsjobb / Halmstad Visa alla tele- och elektronikmontörsjobb i Halmstad
2026-01-22
Vill du arbeta i en högteknologisk miljö där kvalitet, precision och lagarbete står i centrum? Vi söker nu en montör för ett kommande uppdrag hos vår kund i Halmstad.Publiceringsdatum2026-01-22Om tjänsten
I rollen som montör arbetar du med tillverkning och montering av avancerade kablageprodukter. Arbetet är varierande och ställer höga krav på noggrannhet, samarbete och teknisk förståelse. Du kommer att vara en del av ett team som jobbar med högteknologiska radarsystem - produkter som används globalt för att skydda samhällen och säkerställa försvarsförmåga.
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
• Tillverka kablage, inklusive lödning
• Utföra montering och prototyparbete
• Genomföra miljöprov
• Hantera kemikalier såsom epoxi, färg och lack
• Arbeta med tvättprocesser
• Läsa och tolka ritningar och dokumentation på svenska och engelska
• Delta i verifiering samt bidra med konstruktionsstöd
• Medverka i förbättringsarbete inom kvalitet, leverans och ekonomi
• Ha kontakt med kunder
• Delta i utbildning och fungera som fadder
-Tydligt kommunicera status för de enheter du ansvarar för
Vem är du?
Vi söker dig som har erfarenhet av tillverkning, gärna inom el eller mekanik. Du är noggrann, uthållig och har god finmotorik. Eftersom arbetet sker i nära samarbete med andra är du kommunikativ och trivs i en miljö med högt tempo och ständiga förändringar.
Vi ser gärna att du har:
• Teknisk utbildning eller motsvarande erfarenhet
• Förmåga att arbeta strukturerat och kvalitetsmedvetet
• Ett lösningsorienterat och flexibelt arbetssätt
Tjänsten kräver att du kan bli godkänd enligt gällande säkerhetsskyddsbestämmelser. För vissa befattningar kan säkerhetsklassning och krav på medborgarskap förekomma.
Om verksamheten
Uniflex är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning och rekrytering. Uniflex finns i Sverige, Norge och Finland. I Sverige är vi drygt 3 000 anställda och finns på ett 40 tal orter. Vi är medlemmar i Almega Kompetensföretagen samt Byggföretagen och har kollektivavtal med LO, Byggnads, Unionen och Akademikerförbunden. Uniflex är kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöcertifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 samt ISO 45001.
På Uniflex ser vi våra medarbetare som vår viktigaste tillgång och därför erbjuder vi följande:
• Kollektivavtal
• Tjänstepension
• Friskvårdsbidrag och andra personalförmåner
• Försäkringar
• Marknadsmässig lön
• Karriär och utveckling
Vi söker ständigt efter nya kollegor som arbetar i enighet med våra värderingar passion & execution. Ersättning
