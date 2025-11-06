Kabelskalare hos Skrotify (kväll/natt)
2025-11-06
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
Visa alla jobb hos Skrotify Filial i Jönköping
Bli Kabelskalare hos Skrotify - Nyckelroll i vår metallbearbetning i Tenhult!
Är du händig, strukturerad och gillar ett arbete där du bidrar direkt till värdeskapandet? Skrotify söker nu en driven Kabelskalare/Materialbearbetare som extraanställd till vår anläggning i Tenhult! Du kommer till stor del arbeta kvällar och nätter.
Om rollen
Som Kabelskalare hos Skrotify är du specialisten som säkerställer att inkommande elkablar bearbetas effektivt för att maximera utvinningen av koppar och andra metaller. Du är en viktig del av vårt team som bidrar till både sorteringskvalitet och Skrotifys miljöriktlinjer.
Plats: Skrotifys Anläggning i Tenhult
Omfattning: Deltid (eller enligt överenskommelse, Oregelbunden arbetstid förekommer)
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta fokuserat med bearbetning på anläggningen, vilket inkluderar:
Bearbetning och skalning av olika typer av elkablar med hjälp av specialmaskiner.
Sortering av metallskrot, med särskilt fokus på kablar och koppar, enligt interna kvalitets- och miljökrav.
Övervakning och underhåll av kabelskalningsmaskiner.
Lastning och lossning av material med truck (vid behov).
Samarbete med kollegor för att säkerställa ett optimalt materialflöde.
Vem vi tror att du är - Dina Superkrafter (Kompetenser)
Vi söker dig som drivs av att se resultat i det dagliga, operativa arbetet och som är noggrann.
Kärnkompetenser:
Kvalitetsmedveten: Du är noggrann och strukturerar arbetet för att säkerställa en hög utvinningsgrad och sorteringskvalitet.
Självgående: Du tar ansvar för din uppgift, strukturerar ditt angreppssätt och driver dina processer vidare för att hålla produktionen igång.
Problemlösande Analysförmåga: Du har förmåga att identifiera problem och ta fram lösningar relaterade till maskinunderhåll och materialhantering.
Stödkompetenser vi värdesätter:
Beslutsam: Du fattar snabba beslut och agerar utifrån dessa när det uppstår utmaningar i produktionen.
Samarbetsförmåga: Du relaterar till kollegor på ett lyhört och smidigt sätt för att optimera teamarbetet.
Serviceinriktad: Du är behjälplig mot kollegor och bidrar till en positiv arbetsmiljö.
Krav - Det här behöver du ha med dig
B-Körkort är ett krav.
Minst 2-3 års erfarenhet av arbetslivet. Gärna från lagerarbete eller liknande arbeten.
God förmåga att kommunicera på svenska, i tal och skrift.
God systemvana och förmåga att snabbt lära dig nya digitala verktyg för produktion.
Meriterande
Utbildning/certifikat för truck och/eller hjullastare.
Erfarenhet av kabelbearbetning eller arbete med liknande produktionsmaskiner.
Erfarenhet från återvinnings-, metall-, eller råvarubranschen.
Är det här du? Tveka inte att skicka in din ansökan till hr@skrotify.se
Sista dag att ansöka är 2025-12-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
Via e-post eller via formulär
E-post: hr@skrotify.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Arbetsansökan". Arbetsgivare Skrotify Filial
(org.nr 516413-9247), http://www.skrotify.se
561 61 TENHULT Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
VD
Zébulon Crantz zebulon@skrotify.se 0105558877 Jobbnummer
9591570