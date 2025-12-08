Kabelmontörer till uppdrag i Kungsängen
Uniflex AB / Tele- och elektronikmontörsjobb / Stockholm Visa alla tele- och elektronikmontörsjobb i Stockholm
2025-12-08
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Uniflex AB i Stockholm
, Järfälla
, Sollentuna
, Upplands Väsby
, Upplands-Bro
eller i hela Sverige
Är du noggrann, praktiskt lagd och trivs med att arbeta med händerna? Just nu söker Uniflex flera kabelmontörer till en av våra spännande kunder i Kungsängen!Publiceringsdatum2025-12-08Om tjänsten
DeltaNordic är en totalleverantör av avancerade elektriska och elektroniska system. De utvecklar och producerar högteknologiska produkter som används inom bland annat gruv- och transportindustrin. Företaget är välmående och känt för sin fina arbetsmiljö, flextid och kortare arbetsdag på fredagar.
Tjänsten är på heltid med arbetstid måndag-fredag dagtid. Start sker enligt överenskommelse. Du anställs av Uniflex och får stöd under hela uppdraget.
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
Som montör hos DeltaNordic blir du en viktig del av ett team som arbetar med att bygga avancerade elektro- och elektroniksystem - från små kretskort till omfattande elskåp. Dina arbetsuppgifter varierar och kan innefatta både montering enligt givna instruktioner och arbete baserat på elscheman.
Vem är du?
• Har erfarenhet från tillverkningsindustrin
• Kanske har arbetat som elskåpsmontör, automationstekniker eller elektriker
• Är noggrann, har bra ordningssinne och trivs med att arbeta självständigt
• Har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "5029". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uniflex AB
(org.nr 556637-0341), http://www.uniflex.se/ Jobbnummer
9633414