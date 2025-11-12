Kabelmontörer till uppdrag i Kungsängen

Uniflex AB / Tele- och elektronikmontörsjobb / Stockholm
2025-11-12


Är du noggrann, praktiskt lagd och trivs med att arbeta med händerna? Just nu söker Uniflex flera kabelmontörer till en av våra spännande kunder i Kungsängen!

Hos oss får du inte bara ett jobb - du får trygghet, utveckling och en arbetsgivare med över 20 års erfarenhet i branschen. Vi är ett stabilt bolag där ansvar, respekt och engagemang genomsyrar allt vi gör.

Om tjänsten
Som kabelmontör arbetar du med kablagemontering och kabeldragning av elskåp från grunden.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter innefattar:

• Märkning, kontaktpressning, kapning och skalning av kablar.

• Ibland även lödning.

• Arbeta noggrant enligt ritningar och instruktioner.

• Du blir en viktig del av ett sammansvetsat team där kvalitet, noggrannhet och samarbete står i centrum.

Anställningsform: Uthyrningsuppdrag via Uniflex

Placering: Kungsängen

Arbetstid: Dagtid, måndag-fredag (möjlighet till flextid)

Vem är du?
• Är noggrann, flexibel och ansvarstagande.

• Trivs med varierande arbetsuppgifter och att arbeta i team.

• Har erfarenhet av lödning - meriterande men inget krav.


Uniflex är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning och rekrytering. Uniflex finns i Sverige, Norge och Finland. I Sverige är vi drygt 3 000 anställda och finns på ett 40 tal orter. Vi är medlemmar i Almega Kompetensföretagen samt Byggföretagen och har kollektivavtal med LO, Byggnads, Unionen och Akademikerförbunden. Uniflex är kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöcertifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 samt ISO 45001.

På Uniflex ser vi våra medarbetare som vår viktigaste tillgång och därför erbjuder vi följande:

• Kollektivavtal
• Tjänstepension
• Friskvårdsbidrag och andra personalförmåner
• Försäkringar
• Marknadsmässig lön
• Karriär och utveckling

Vi söker ständigt efter nya kollegor som arbetar i enighet med våra värderingar passion & execution.

Ersättning
Fast l?n

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-25
Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "68036".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Uniflex AB (org.nr 556637-0341), http://www.uniflex.se

Jobbnummer
9600228

