Just nu söker vi saneringstekniker till Uppsala/Enköping
Skadeservice Sverige AB / Skorstensfejar- och saneringsjobb / Uppsala Visa alla skorstensfejar- och saneringsjobb i Uppsala
2026-07-17
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Skadeservice är ett ägarlett bolag med familjekänsla. Företaget har verkat inom riv- och saneringsbranschen i snart 50 år men har under åren även börjat erbjuda tjänster inom bygg, städ och transport vilket har stärkt vår position på marknaden. Med den ökande efterfrågan på snabb och effektiv hjälp i nödsituationer har vi även introducerat och etablerat krisberedskap och jourtjänster. Vår förmåga att snabbt mobilisera resurser och kunna erbjuda hjälp i akuta lägen är en för våra kunder mycket uppskattad tjänst.
Vill du ha ett arbete där du gör skillnad varje dag? Vi söker nu saneringstekniker till vårt team i Uppsala/Enköping. Hos oss får du ett varierande och meningsfullt arbete där du hjälper människor och företag att återställa trygghet efter skador och olyckor.
Som saneringstekniker arbetar du bland annat med:
Rivning
Sanering efter brand-, vatten- och mögelskador.
Rengöring och återställning av fastigheter och inventarier.
Kundkontakt och dokumentation av arbetet.
Arbetet är både praktiskt och socialt – där du är en viktig del i att skapa trygghet för våra kunder.Publiceringsdatum2026-07-17Profil
Vi söker dig som uppskattar variation i ditt arbete och gillar att arbeta fysiskt. Du är bra på att se vad som behöver göras, kan ta egna initiativ och är noggrann. Hos oss får du goda utvecklingsmöjligheter och kommer arbeta tillsammans med duktiga medarbetare. I din roll som saneringstekniker möter du dagligen våra kunder och det är därför viktigt att du har en god servicekänsla och hög professionalism. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: info@skadeservice.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skadeservice Sverige AB
(org.nr 556465-1221) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
10004995