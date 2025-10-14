Just in Time öppnar på Torp - vi söker serviceinriktad personal!

Just in Time Pizza AB / Restaurangbiträdesjobb / Uddevalla
2025-10-14


Visa alla restaurangbiträdesjobb i Uddevalla, Munkedal, Färgelanda, Vänersborg, Trollhättan eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Just in Time Pizza AB i Uddevalla, Eda eller i hela Sverige

Just in Time söker personal till ny restaurang på Torp!
Start: Mitten/slutet av november 2025

Publiceringsdatum
2025-10-14

Om företaget
Just in Time är en svensk pizzeriakedja med fokus på kvalitet, service och en modern helhetsupplevelse. Vi finns redan i Nordby och Charlottenberg - båda med stark försäljning och många stamgäster. Nu satsar vi vidare och öppnar på Torp Köpcentrum i Uddevalla! Lokalen blir något extra - modern design, öppen miljö och fokus på både gästupplevelse och trivsel för personalen.
Om rollen:
Vi söker dig som vill vara med från start och skapa en riktigt bra upplevelse för våra gäster. Arbetet innebär främst servering, kundbemötande, enklare matberedning, kassa och samarbete i köksteamet. Du kommer att vara en del av ett engagerat team där alla hjälps åt. Vi lägger stor vikt vid rätt inställning och vilja att lära sig - erfarenhet är ett plus, men inte ett krav.
Vi söker dig som:
Gillar att ge bra service och möta människor
Trivs med att arbeta i team och i högt tempo
Är positiv, ansvarstagande och punktlig
Har intresse för mat, pizza eller restaurangbranschen
Har tidigare erfarenhet från restaurang, café eller liknande (meriterande men inte krav)

Vi erbjuder:
Möjlighet att växa i ett växande koncept
En modern och trivsam arbetsplats
Kollektivavtal
Provanställning med möjlighet till fast anställning
Schyssta villkor och god stämning

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-21
E-post: info@justintimepizza.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Just in Time Pizza AB (org.nr 556731-4389)
Torpvägen (visa karta)
451 76  UDDEVALLA

Arbetsplats
Just in Time - Torp

Jobbnummer
9556991

Prenumerera på jobb från Just in Time Pizza AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Just in Time Pizza AB: