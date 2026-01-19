Juristsekreterare/administratör till Familjens Jurist i Karlstad
Familjens jurist i Sverige AB / Administratörsjobb / Karlstad Visa alla administratörsjobb i Karlstad
2026-01-19
, Hammarö
, Forshaga
, Grums
, Kil
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Familjens jurist i Sverige AB i Karlstad
, Örebro
, Skövde
, Uddevalla
, Västerås
eller i hela Sverige
Vi visar vägen genom livet
Familjens Jurist är Sveriges största och ledande familjejuridiska byrå med ca 400 fantastiska medarbetare. I vårt arbete vill vi göra skillnad för så många människor som möjligt genom livets alla möjligheter och utmaningar. Vi tror på varje människas rätt till juridisk hjälp och vill göra vår rådgivning synlig och lättillgänglig för alla. Vi tar plats och utmanar samhällsdebatten samt ligger i framkant med digitala lösningar och teknik för att säkerställa kvalitet. Genom vår juridiska expertis, empati och medmänsklighet gör vi det möjligt för alla i samhället att ta del av juridiken. Som experter inom juridik finns vi här för att ta hand om alla rättsliga frågor som rör privat- och familjeliv, företagande och boendefrågor.
Ett jobb som gör skillnad i människors vardag
Som juristsekreterare är du det administrativa navet i vår verksamhet. Ofta är du den första personen man möter hos oss, och du spelar en viktig roll i att skapa ett tryggt, professionellt och varmt bemötande.
Arbetet är omväxlande och självständigt. Du är ett kvalificerat administrativt stöd till våra jurister och har daglig kontakt med klienter, ombud och myndigheter. Du hanterar också den administration som krävs för att vårt kontor ska fungera smidigt.
Hos oss blir du en del av en öppen och varm arbetsmiljö där affärsmässighet, utveckling och kundfokus går hand i hand. Du möter varje dag nya situationer och människor i olika livsskeden. I mötet med våra kunder gör du det svåra mer begripligt och kommunicerar med både professionalism och medmänsklighet. Du finns med genom hela processen och bidrar till att skapa trygghet och förtroende - alltid med ambitionen att se människan bakom ärendet och att överträffa kundens förväntningar.
Vad du har med dig
• Tidigare erfarenhet av serviceyrke
• Tidigare erfarenhet av administration
• Erfarenhet av liknande arbete på bank-jurist- eller advokatbyrå är meriterande
Vem vi letar efter
Engagemang för både våra kunder och vår affär är grunden hos oss. Därför söker vi dig som har en naturlig förmåga att skapa goda relationer och inger förtroende, genom att vara empatisk, lyhörd och flexibel. Du finner glädje i att kunna hjälpa människor oavsett var de befinner sig i livet och är trygg, modig och säker i din kompetens. Du trivs med att arbeta självständigt, samtidigt som du är en lagspelare som vill utvecklas och hjälper andra. Vi ser gärna att du är en drivande person som har en naturlig förmåga att ta egna initiativ!
Vi jobbar med ständig utveckling och därför ser vi att du är nyfiken och öppen för andras perspektiv, gillar att förändra saker till det bättre och kommer med proaktiva idéer.
Det här erbjuder vi dig
På Familjens Jurist är det självklart att dela kunskap och erfarenhet. Du får möjlighet att arbeta i en spännande miljö med engagerade, professionella och prestigelösa kollegor.
Några av våra förmåner är:
• Kollektivavtal inkl. försäkringar & tjänstepension
• Flexibel arbetstid
• 4000 kr i friskvårdsbidrag varje år
• Personalrabatter (bland annat juridisk rådgivning)
• Subventionerad lunch med Rikskortet
Så här ansöker du
Sista ansökningsdag är 8 februari 2026, men eftersom vi går igenom ansökningar och kallar till intervju löpande kan tjänsten tillsättas innan detta datum. Tjänsten är en tillsvidaretjänst med 6 månaders provanställning. Tillträde sker enligt överenskommelse.
Vill du veta mer om rollen eller vår verksamhet, tveka inte att kontakta kontorschef Mathias Wallin på Mathias.wallin@familjensjurist.se
Vi ser fram emot din ansökan!
Familjens Jurist - en del av Fonus ekonomisk förening
Familjens Jurist är Sveriges största och ledande familjejuridiska byrå. Vi ingår i en större sammanhang - Fonus ekonomisk förening, som sedan starten 1945 har utvecklats med långsiktighet inom två huvudområden; begravning och juridik. Inom Fonus ekonomisk förening finns, förutom Fonus och Familjens Jurist, även Momentobyråerna, Farväl och Fondkistan.
Läs mer om oss på vår karriärsida! Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Familjens Jurist i Sverige AB
(org.nr 556835-4566) Arbetsplats
Familjens Jurist Jobbnummer
9693010