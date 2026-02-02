Juristpraktikanter till Umeå tingsrätt höstterminen 2026
2026-02-02
Studerar du till jurist och är nyfiken på notarietjänstgöring och arbete i domstol? Funderar du kanske på en framtid inom rättsväsendet? Som juristpraktikant hos oss får du en inblick i tingsrättens olika arbetsuppgifter och en allmän träning i praktisk juridik. Oavsett dina framtida yrkesplaner är praktik på tingsrätten en bra erfarenhet för att få en inblick i domstolsprocessen och rättsväsendet i stort.
Vilka är vi
Vid Umeå tingsrätt arbetar drygt 80 personer och är allmän underrätt samt en av fem tingsrätter i landet som är mark- och miljödomstol. Tingsrättens allmänna avdelning är administrativt samordnad med Hyres- och arrendenämnden i Umeå, som är en av åtta nämnder i landet.
På tingsrättens allmänna avdelning handläggs brottmål, tvistemål, domstolsärenden och konkurser. Mark- och miljödomstolen handlägger som första instans bl.a. frågor om tillstånd till miljöfarlig verksamhet och vattenverksamhet och överprövar beslut enligt bl.a. miljöbalken, fastighetsbildningslagen och plan- och bygglagen.
Vi söker nu juristpraktikanter till båda perioderna under höstterminen 2026, både till den allmänna avdelningen och mark- och miljödomstolen. Ange i din ansökan vilken avdelning du är intresserad av att praktisera på.
Praktiken innebär
Arbetsuppgifterna som praktikant motsvarar till stor del de uppgifter som nyanställda notarier utför vid tingsrätten. På den allmänna avdelningen bereder du mål och ärenden, protokollför vid förhandlingar, gör rättsutredningar och skriver förslag till domar och beslut. I mark- och miljödomstolen föredrar du mål, skriver förslag till domar och beslut samt gör rättsutredningar.Publiceringsdatum2026-02-02Så ansöker du
Du som söker ska ha genomfört minst 6 terminer på juristprogrammet. I din ansökan bifogar du CV, resultatintyg från juristutbildningen och personligt brev där du berättar varför du vill göra din praktik hos oss samt vilken avdelning du är intresserad av att praktisera. Ange även under vilka veckor du ska göra din praktik.
Varje dag avgörs hundratals mål och ärenden i domstolarna runt om i Sverige. Vår organisation består av medarbetare med olika kompetenser, där var och en är betydelsefull i att upprätthålla rättssäkerhet och hög kvalitet i alla led. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Sveriges Domstolar, Umeå tingsrätt Kontakt
Administratör
Hanna Eriksson hanna.eriksson@dom.se 090-172142 Jobbnummer
