Juristkonsult inom Kapitalåtervinning & Strategisk Konflikthantering
Sweinvest Finance AB / Juristjobb / Göteborg Visa alla juristjobb i Göteborg
2025-08-27
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
Vill du bli en del av ett internationellt nätverk som hanterar komplexa och högprioriterade ärenden för klienter världen över?
SweInvest Finance söker kvalificerade juristpartners och konsulter för uppdrag inom kapitalåtervinning, gränsöverskridande tvister och strategisk konflikthantering.
Du arbetar som extern partner, styr din egen tid och ersätts generöst baserat på resultat. Rollen kan kombineras med annan verksamhet.
Vi erbjuder:
Tillgång till internationella ärenden via SweHedge Recovery-plattformen
Brandingstöd och metodik i beprövade case-strukturer
Generös provisionsmodell och möjlighet till långsiktigt partnerskap
Flexibel roll - remote, case-baserat eller deltid
Vi söker dig som:
Har bakgrund inom affärsjuridik, processrätt, internationell tvistelösning eller compliance
Är strukturerad, pålitlig och resultatorienterad
Behärskar engelska i tal och skrift på hög nivå
Arbetar via eget bolag eller frilans, gärna med internationell erfarenhet
Trivs i ett diskret, målinriktat sammanhang där förtroende är centralt
Exempel på uppdrag:
Driva och koordinera gränsöverskridande ärenden kopplade till förlorade tillgångar
Förhandla och kommunicera med klienter, partners och motparter
Samordna case från inledande analys till genomförd återvinning
Bidra med juridisk expertis i strategiska konfliktlösningar
Ansökan:
Skicka en kort introduktion samt din LinkedIn-profil eller CV till:leo.celija@sweinvest.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-29
E-post: info@sweinvest.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sweinvest Finance AB
(org.nr 559379-1907)
Gullbergsstrandgata 36D (visa karta
)
411 04 GÖTEBORG Arbetsplats
Sweinvest Finance Jobbnummer
9479438