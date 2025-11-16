Juristkompaniet i Sundsvall söker biträdande jurist
Juristkompaniet i Sundsvall AB / Juristjobb / Sundsvall Visa alla juristjobb i Sundsvall
2025-11-16
, Timrå
, Mark
, Härnösand
, Nordanstig
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Juristkompaniet i Sundsvall AB i Sundsvall
Juristkompaniet i Sundsvall är en juristbyrå med fokus på den ekonomiska familjejuridiken. Vi levererar högkvalitativ och specialiserad juridisk rådgivning till våra kunder och arbetar både med förebyggande juridik och tvistiga ärenden. Juristkompaniet är en expansiv kedja som för närvarande har kontor i Umeå, Sundsvall, Östersund, Hudiksvall och Kalmar. På kontoret i Sundsvall har vi nu fyra anställda och behöver utöka teamet med en biträdande jurist.Publiceringsdatum2025-11-16Om tjänsten
Vi arbetar med flertalet ärendetyper inom familjejuridiken såsom testamenten, framtidsfullmakter, äktenskapsförord, generationsskiften, bodelningar, bouppteckningar m.m. Vi kan erbjuda dig en trevlig och stimulerande arbetsmiljö med varierande och utmanande arbetsuppgifter.
Som biträdande jurist kommer du bland annat att:
Möta kunder och självständigt upprätta juridiska handlingar
Bistå seniora jurister i utredningar
Ansvara för förvaltning av dödsbon och arvskiftenKvalifikationer
Vi vill att vår nya medarbetare är driven, noggrann samt har goda sociala färdigheter. Du får också gärna vara en resultatinriktad person som trivs med att arbeta i högt tempo och som triggas av att uppnå individuella och kollektiva mål. Juristexamen är ett krav medan praktisk erfarenhet av familje- eller processrätt eller relevanta fördjupningskurser är meriterande. Vår arbetsplats är förhållandevis liten och därför fäster vi stor vikt vid personkemi.
Som biträdande jurist hos Juristkompaniet har du mycket kundkontakt. Du gillar att träffa nya människor och du är lösningsorienterad. Vi träffar kunder i olika skeenden i livet och därför värdesätter vi social kompetens. Vi förväntar oss att du efter en tids introduktion kan arbeta självständigt och ansvara för egna kundärenden.
Vad erbjuder vi dig?
Hos oss får du en möjlighet att växa in i rollen som specialist. Med stöd av seniora kollegor inom hela Juristkompaniet, internerna och externa vidareutbildningar kommer du att kunna anta allt större utmaningar inom familjejuridiken.
Vi sätter ett stort värde i att våra medarbetare ska ha en möjlighet att påverka sin arbetssituation och vara delaktig i kontorets utveckling och resultat. Det ställer krav på eget ansvar och initiativförmåga, men du får också komma till en arbetsplats som tillvaratar dina idéer och prioriterar din utveckling!
Du kan läsa mer om oss på juristkompaniet.com/sundsvall.
Välkommen med din ansökan senast den 12 december 2025, tillträde enligt överenskommelse. Vi går igenom alla ansökningar löpande. Hittar vi rätt person kan rekryteringen avslutas innan ansökningstiden gått ut.
Skicka din ansökan i form av CV, personligt brev, examensbevis ink. betyg samt övriga relevanta handlingar till sundsvall@juristkompaniet.com
.
Vid frågor om tjänsten vänligen kontakta sundsvall@juristkompaniet.com
. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-12
E-post: sundsvall@juristkompaniet.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Juristkompaniet i Sundsvall AB
(org.nr 559095-2379)
Bankgatan 8 (visa karta
)
852 31 SUNDSVALL Arbetsplats
Juristkompaniet i Sundsvall Kontakt
Kontorschef
Emma Berg emma.berg@juristkompaniet.com 0730773993, 0730773993 Jobbnummer
9606740