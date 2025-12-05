Juristhandläggare till Överförmyndarsamverkan
Välkommen till Alingsås! Som medarbetare i vår kommun har du alla möjligheter att vara med och utveckla verksamheten och din arbetsplats. Med nära 4000 anställda är vi tillräckligt stora för att driva förändring och samtidigt tillräckligt små för att var och en ska kunna påverka och få utrymme för sina idéer. Här finns plats för nytänkare. Tillsammans skapar vi Alingsås!
När du börjar hos oss så erbjuder vi dig:
* En trygg anställning med kollektivavtal
* Möjlighet till semesterväxling
* Extra semesterdagar när du fyllt 40 år
* Kompetensutvecklingsplan
* Föräldrapenningtillägg
* Friskvårdsbidrag och förmånliga rabatter via E-passi
* Cykelförmån och möjlighet att köpa ett årskort i kollektivtrafiken genom löneavdrag
* Möjlighet att delvis arbeta på distans
* En arbetsplats som ligger centralt med gångavstånd till pendel, restauranger och butiker
Kommunledningskontoret leder och samordnar kommunens strategiska planering och utveckling. Överförmyndarsamverkan, som tillhör kommunledningskontoret, handlägger ärenden för Alingsås, Lerum och Ale kommuner och har sin placering i Rådhuset, centralt i Alingsås. För att komplettera vår arbetsgrupp söker vi nu en engagerad och analytisk juristhandläggare som vill bidra till rättssäkerhet och trygghet för personer som företräds av god man, förvaltare eller förmyndare.
Överförmyndaren är en kommunal tillsynsmyndighet med ansvar för att säkerställa att personer som företräds av en ställföreträdare - god man, förvaltare eller förmyndare - inte lider rättsförluster. Tillsynen sker genom granskning av ekonomiska och andra redovisningshandlingar samt genom att bevilja tillstånd till olika rättshandlingar.
Arbetsuppgifter
Som juristhandläggare hos oss får du ett kvalificerat och varierat uppdrag med stort ansvar. Du handlägger ärenden enligt föräldrabalken och lagen om god man för ensamkommande barn. Arbetet innebär bland annat att du:
* Självständigt utreder och handlägger ansökningar om god man och förvaltare.
* Granskar årsräkningar, sluträkningar, förteckningar och övriga redovisningshandlingar.
* Handlägger tillståndsärenden, såsom fastighetsförsäljning, placering av tillgångar och arvskiften.
* Tar fram yttranden till domstol, företräder myndigheten vid sammanträden i rätten och gör juridiska bedömningar inom främst förmynderskapsrätt, arvsrätt och förvaltningsrätt.
* Rekryterar, utbildar och informerar ställföreträdare om uppdraget.
Du får även en viktig roll i att utveckla verksamheten och bidra med juridiskt stöd till dina kollegor. Det innebär att du bevakar rättsutvecklingen, följer lagändringar och praxis samt identifierar behov av förbättringar. Du stöttar enhetschefen i framtagning och revidering av styrande dokument, såsom delegationsordningar och riktlinjer, samt samordnar enhetens arbete med informationssäkerhet.
Rollen innebär kontakter med allmänhet och flera aktörer. Du behöver därför ha mycket god förmåga att kommunicera, samordna och skapa tydlighet i komplexa situationer.
Arbetet är i hög grad digitalt och kräver noggrannhet i dokumentation och strukturerad ärendehantering.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
* Juristexamen eller annan relevant högskoleutbildning inom juridik.
* Goda kunskaper i ekonomisk familjerätt och förvaltningsrätt.
* Erfarenhet av myndighetsutövning eller handläggning.
Det är meriterande om du har:
* Erfarenhet av överförmyndarfrågor, familjerätt eller liknande juridiska områden.
* Erfarenhet eller kunskap inom informationssäkerhet.
För att trivas och lyckas i rollen behöver du ha:
* Mycket god förmåga att planera och strukturera ditt arbete.
* Förmåga att självständigt bevaka rättsutvecklingen inom området.
* Hög integritet och ett medvetet förhållningssätt till sekretess och rättssäkerhet.
* Förmåga att prioritera och arbeta effektivt även vid varierande arbetsbelastning.
* God samarbetsförmåga och vilja att bidra till ett professionellt och stöttande team.
* Ett engagemang för att förbättra vardagen för personer med ställföreträdare.
Tjänsten som juristhandläggare är en roll för dig som söker ett meningsfullt arbete där juridik, samhällsnytta och mänskliga rättigheter möts. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
För att underlätta rekryteringsarbetet ber vi dig att bifoga relevanta intyg och betyg för tjänsten du söker samt vid eventuell intervju ha möjlighet att uppvisa giltig ID-handling såsom pass eller nationellt ID kort.
Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta ansvarig rekryterande chef för hantering av din ansökan.
