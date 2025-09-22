Juristhandläggare till överförmyndarenheten
Överförmyndarenheten ser till att personer som inte själva kan ta tillvara sin rätt på grund av sjukdom och liknande förhållande ges samma rätt som alla andra och inte missgynnas ekonomiskt eller rättsligt.
Enhetens uppdrag är att utöva tillsyn och kontroll över förmynderskap, godmanskap och förvaltarskap genom årlig granskning och fatta beslut om medgivande till olika åtgärder som ställföreträdarna behöver utföra i sina uppdrag. Överförmyndarens verksamhet och ställföreträdarnas uppdrag är reglerat i föräldrabalken. https://www.nacka.se/omsorg-stod/godman/
Överförmyndarteamet arbetar enligt ett agilt arbetssätt med fokus på att kontinuerligt utveckla och förbättra sina arbetsprocesser. Målet är att uppnå optimal effektivitet och att i största möjliga mån automatisera administrativa uppgifter. Arbetssättet ökar effektiviteten av handläggningen och frigör tid för handläggarna att fokusera på bedömningar och att ge god kundservice.
Överförmyndarenheten handlägger ärenden åt Nacka, Värmdö och Vaxholms kommuner. Enheten har 11 medarbetare varav en teamledare och en enhetschef.
Ditt uppdrag
Tjänsten innebär kvalificerat handläggningsarbete inom överförmyndarens område. Du
kommer att handlägga komplexa ärenden med många parter inblandade där ditt fokus
ska ligga på den enskildes rätt.
Exempel på arbetsuppgifter i rollen:
- Handläggning av juridiska ärenden såsom beslut om samtycke till fastighets- och bostadsrättsförsäljning, utredning av behov av godmanskap och förvaltarskap, samt skriftväxling med domstolen. Sammanträde i rätten förekommer.
- Utöva tillsyn över ställföreträdare genom granskning av redovisningshandlingar
och utreda klagomålsärenden.
- Samverka med interna enheter inom Nacka, Värmdö och Vaxholms kommuner
samt med tingsrätter och andra myndigheter, och informera om verksamheten.
- Upprättande av tjänsteskrivelser till nämnd i beslut där delegation saknas.
Är det här du?
Vi söker dig som brinner för att göra skillnad och vill förbättra livskvaliteten för de mest utsatta i samhället. Du ser helheten, förutser problem och planerar både på kort och lång sikt vilket gör att du kan hantera många ärenden samtidigt med hög kvalitet. Du identifierar snabbt det väsentliga och fokuserar på att avsluta och komma i mål. När du behöver anpassa dig till nya omständigheter ställer du om med positivitet likväl som du bygger förtroendefulla relationer till kollegor och de du samverkar med. Med hög moral och etik har du alltid fokus på vad ditt uppdrag är, och vem du faktiskt är till för.
Din erfarenhet
Du har en juristexamen eller motsvarande utbildning inom juridik och med minst två års erfarenhet av arbete med överförmyndarfrågor eller tre års erfarenhet från annan myndighetsutövning i personärenden eller från byråverksamhet inom civilrätt. Du ska ha goda kunskaper inom civilrätt och förvaltningsrätt.
Du har en god förmåga att bedöma ställföreträdares redovisningshandlingar, vilket innebär att du kan identifiera avvikelser och säkerställa att huvudmannens rätt har tillgodosetts.
Vi värdesätter dina IT-kunskaper, särskilt förmågan att använda olika digitala verktyg för att nå en effektiv handläggning.
En stark kommunikationsförmåga är av betydelse, både skriftligt och muntligt, för att kunna kommunicera tydligt och effektivt med olika parter, inklusive domstolar, ställföreträdare och andra myndigheter.
Vi erbjuder
I Nacka får du möjlighet att arbeta i en kommun som vill vara bäst i Sverige på att vara kommun, och som har öppenhet och mångfald som sin vision och en grundläggande värdering att lita på människors kunskap, vilja och förmåga.
I Nacka satsar vi på friska medarbetare och erbjuder välutrustat gym i huset, egen hälsocoach och förmånscykelerbjudande. https://www.nacka.se/medarbetare/din-anstallning/halsa-och-formaner/https://www.nacka.se/medarbetare/din-anstallning/ledighet-och-franvaro2/semester/
Intresserad?
Om du vill bli en del av Nacka kommun, tveka inte att skicka in din ansökan! Vill du veta mer om vikariatet är du välkommen att kontakta mig, Ann-Charlotte Oetterli på ann-charlotte.oetterli@nacka.se
, 08-718 92 14 eller https://www.linkedin.com/in/oetterli/
Bakgrundskontroll kommer att genomföras innan anställning.
I rekryteringsprocessen använder vi oss av tester som mäter problemlösningsförmåga och personlighet som en urvalsmetod för att kunna arbeta inkluderande och kompetensbaserat.
Sista ansökningsdag är 2025-10-05.
Vi ser fram emot att få din ansökan!
Nacka är en av Sveriges mest attraktiva och välrenommerade kommuner. Med fokus på mål, resultat, hållbart medarbetarengagemang och ständig utveckling strävar Nacka efter att bli bäst på att vara kommun. Nacka kommun är arbetsgivaren för dig som med stor frihet förnyar och gör skillnad.
