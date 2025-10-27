Jurister till statlig myndighet i Stockholm

Adecco Sweden AB / Juristjobb / Stockholm
2025-10-27


Visa alla juristjobb i Stockholm, Solna, Lidingö, Sundbyberg, Danderyd eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Adecco Sweden AB i Stockholm, Solna, Lidingö, Sundbyberg, Danderyd eller i hela Sverige

Om uppdraget
Vi söker tre jurister på heltid under cirka sju veckor till en statlig myndighet i Stockholm. Uppdraget innebär att tillfälligt förstärka myndigheten med juridisk kompetens och ge rättsligt stöd till olika verksamhetsområden, bland annat inom försäkringstillhörighet, kontroll, sjukpenninggrundande inkomst, betalning och återbetalning samt rättsligt stöd.

Publiceringsdatum
2025-10-27

Dina arbetsuppgifter
Som jurist kommer du att:

• Genomföra juridiska utredningar enligt myndighetens styrdokument och gällande rätt.
• Följa rättsutvecklingen och ge rådgivning inom relevanta rättsområden.
• Arbeta både självständigt och i samverkan med andra.

Kompetensområden
För att lyckas i rollen bör du ha kunskap inom:

• Allmän förvaltningsrätt och förvaltningsprocessrätt
• Dataskydd och informationsförvaltning
• Offentlighet och sekretess
• Socialförsäkringsrätt (nationell rätt och EU-rätt)
• Civilrätt

Kvalifikationer
• Jur.kand., juristexamen eller motsvarande utbildning
• Minst tre års erfarenhet som jurist
• Goda kunskaper i MS Office eller motsvarande
• Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift

Omfattning och period
Konsultuppdrag på heltid med start 10 november 2025, beräknad längd cirka 7 veckor. Arbetet sker främst på plats i Stockholm, med möjlighet till visst distansarbete efter överenskommelse.

För att vi ska ha möjlighet att ta dig vidare i processen behöver du tydligt redogjort i ditt CV att samtliga ovan krav är uppfyllda. Ange vilket/vilka uppdrag som påvisar efterfrågad erfarenhet. Tidsperiod ska anges i år och månad ÅÅ-MM.

Om dig
Som person är du noggrann, flexibel, strukturerad och har lätt för att kommunicera.

För att säkerställa en kompetensbaserad rekrytering använder vi oss i denna process av arbetspsykologiska tester. Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Sista ansökningsdag är 2025-10-29 fram till 12.00, urval sker löpande.

Kontaktuppgifter
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare: Maja Nyström via Adecco 's växel 010 - 173 73 00 eller e-post: maja.nystrom@adecco.se

Har du frågor angående registrering, var god kontakta supporten via info@adecco.se

Välkommen med din ansökan!

Ersättning
Fast lön

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-29
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Adecco Sweden AB (org.nr 556447-2677), https://www.adecco.com/sv-se

Kontakt
National Recruiter
Maja Nyström

Jobbnummer
9575235

Prenumerera på jobb från Adecco Sweden AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Adecco Sweden AB: