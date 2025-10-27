Jurister till statlig myndighet i Stockholm
Om uppdraget
Vi söker tre jurister på heltid under cirka sju veckor till en statlig myndighet i Stockholm. Uppdraget innebär att tillfälligt förstärka myndigheten med juridisk kompetens och ge rättsligt stöd till olika verksamhetsområden, bland annat inom försäkringstillhörighet, kontroll, sjukpenninggrundande inkomst, betalning och återbetalning samt rättsligt stöd.Publiceringsdatum2025-10-27Dina arbetsuppgifter
Som jurist kommer du att:
• Genomföra juridiska utredningar enligt myndighetens styrdokument och gällande rätt.
• Följa rättsutvecklingen och ge rådgivning inom relevanta rättsområden.
• Arbeta både självständigt och i samverkan med andra.
Kompetensområden
För att lyckas i rollen bör du ha kunskap inom:
• Allmän förvaltningsrätt och förvaltningsprocessrätt
• Dataskydd och informationsförvaltning
• Offentlighet och sekretess
• Socialförsäkringsrätt (nationell rätt och EU-rätt)
• CivilrättKvalifikationer
• Jur.kand., juristexamen eller motsvarande utbildning
• Minst tre års erfarenhet som jurist
• Goda kunskaper i MS Office eller motsvarande
• Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
Omfattning och period
Konsultuppdrag på heltid med start 10 november 2025, beräknad längd cirka 7 veckor. Arbetet sker främst på plats i Stockholm, med möjlighet till visst distansarbete efter överenskommelse.
För att vi ska ha möjlighet att ta dig vidare i processen behöver du tydligt redogjort i ditt CV att samtliga ovan krav är uppfyllda. Ange vilket/vilka uppdrag som påvisar efterfrågad erfarenhet. Tidsperiod ska anges i år och månad ÅÅ-MM.
Om dig
Som person är du noggrann, flexibel, strukturerad och har lätt för att kommunicera.
För att säkerställa en kompetensbaserad rekrytering använder vi oss i denna process av arbetspsykologiska tester. Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Sista ansökningsdag är 2025-10-29 fram till 12.00, urval sker löpande.
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare: Maja Nyström via Adecco 's växel 010 - 173 73 00 eller e-post: maja.nystrom@adecco.se
