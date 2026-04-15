Jurister med varmt hjärta sökes till Hyresgästföreningen!

2026-04-15
Hos Hyresgästföreningen handlar juridik om mer än lagrum och paragrafer. Det handlar om människors hem, trygghet och vardag. Vi söker dig som är jurist - men också medmänniska. Du som ser kraften i juridiken som ett verktyg för rättvisa och förändring, och som vill använda din kompetens för att göra verklig skillnad för hyresgäster.
Din roll
I den här rollen får du stå på medlemmarnas sida när det verkligen gäller, i ärenden som direkt påverkar människors boende. Du driver uppdrag, företräder i rättsprocesser och vägleder människor genom situationer som ofta är både juridiskt och personligt komplexa.
Samtidigt är du en viktig del av vår organisation - du stöttar kollegor, delar din kunskap och bidrar till att juridiken blir begriplig, tillgänglig och relevant för fler.
Du rör dig mellan rättssalen, utbildningsrummet och mötet med medlemmar med samma trygghet och engagemang. Du vet att juridik inte bara ska vara korrekt - den ska också vara förståelig.
Du blir ett juridiskt stöd internt, bistår kollegor och förtroendevalda med rådgivning och analyserar komplexa frågor. Du utbildar och informerar, gör juridiken begriplig och tillgänglig, och bidrar till att stärka organisationens helhet och rättssäkerhet.
Om dig
Vi tror att du har juristexamen och erfarenhet av processföring, gärna inom hyresrätt, bostadsrätt eller civilrätt. Men minst lika viktigt är vem du är. Du har ett genuint samhällsengagemang, hög integritet och en vilja att bidra till något större än dig själv. Du är analytisk, lösningsorienterad och strukturerad, men också pedagogisk och lyhörd i mötet med människor.
Tjänstens placering är på valfri ort i region Sydost, Jönköping, Linköping eller Växjö. I denna roll behöver du ha körkort samt egen bil i tjänst.
Vårt erbjudande till dig
Hyresgästföreningen arbetar för rimliga hyror och bra villkor för alla i hyresrätt. Ett tryggt boende för hela livet där människor och samhälle utvecklas. Med över 580 000 medlemmar är vi Sveriges största folkrörelse och medlemsorganisation för hyresgäster. På över 40 kontor runt om i landet, jobbar våra ca 800 engagerade hyreshjältar tillsammans med över 9000 förtroendevalda. Följ oss gärna på Linkedin.
Vi är en värderingsstyrd organisation med stor gemenskap och bra anställningsvillkor. Vi värnar om att våra medarbetare har en bra och trivsam arbetsmiljö. Här har du möjlighet att utvecklas och växa. Kollektivavtal, flexibla arbetstider, möjlighet till hybridarbete, ett generöst friskvårdsbidrag och tjänstepension är några av de förmåner vi erbjuder. Hos oss får du samarbeta med kollegor som du kan ha roligt med och lära av.
Vi är en organisation i ständig rörelse som utmanar oss själva och lär av varandra. Hos oss får du möjlighet att testa sånt som är nytt, svårt och kanske oväntat. På så sätt blir vi starkare tillsammans. Vill du lära känna oss ännu bättre?
Välkommen till Hyresgästföreningen - där juridik möter hjärta.
Är du intresserad?
Om du vill veta mer, tveka inte att kontakta Rekryteringskonsult Johanna Andersson Härold på EISS Rekrytering & Search. Jag svarar gärna på frågor och för en dialog om hur du skulle komma till din rätt på Hyresgästföreningen.
Fackliga kontaktpersoner på arbetsplatsen för SACO är Gabriela Panevska-Ilik, 010- 459 21 90 och för Handels Robin Dahlin Appelqvist, 010 - 459 21 03.
I denna rekrytering har vi valt att inte använda personligt brev i ansökningsformuläret - det räcker med ditt CV. Som en del av processen får du även genomföra tester som ger oss en fördjupad bild av dina styrkor och din analytiska förmåga.
Sista ansökningsdag är den 10 maj. Vi genomför löpande urval och tillsättning sker enligt överenskommelse. Vi kan tyvärr inte ta emot ansökningshandlingar via mail, enligt vår integritetspolicy gällande GDPR.
EISS Rekrytering & Search
EISS Rekrytering & Search är ett specialistbolag inom rekrytering med kontor i Norrköping och Linköping. Genom vår kompetens inom området, marknadsledande system och innovativa fokus vill vi lyfta rekrytering till en ny nivå. Vårt mål är att etablera oss som Östergötlands mest eftertraktade bolag inom rekrytering och vår vision är att erbjuda den bästa kund- och kandidatupplevelsen på marknaden. Mer information finns på www.eissrekrytering.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-10
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare: Eiss Rekrytering & Search AB
553 16 JÖNKÖPING
För detta jobb krävs körkort.
Hyresgästföreningen Öst
Johanna Andersson johanna.andersson@eissrekrytering.se 0702726266
