Jurister med inriktning på verksjuridiska frågor
Socialstyrelsen / Juristjobb / Stockholm Visa alla juristjobb i Stockholm
2026-02-10
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Socialstyrelsen i Stockholm
, Örebro
, Jönköping
, Härnösand
, Göteborg
eller i hela Sverige
Är du jurist och intresserad av ett varierat och spännande arbete med juridiskt stöd till myndigheten? Nu söker vi en eller flera erfarna jurister som ska stödja verksamheten i olika verksjuridiska frågor.Publiceringsdatum2026-02-10Om tjänsten
I rollen som jurist på Socialstyrelsen bidrar du till att myndighetens verksamhet är rättssäker. Du kommer att arbeta med kvalificerad juridisk rådgivning och utredning exempelvis inom ramen för regeringsuppdrag. I arbetsuppgifterna kan till exempel ingå att ta fram föreskrifter, svara på remisser, hantera frågor om utlämnande av handlingar och att genomföra utbildningar för myndighetens anställda. I arbetet kan även ingå att handlägga och fatta beslut i vissa ärenden om hälso- och sjukvårdstillstånd.
Enheten för förvaltningsjuridik stödjer myndigheten inom olika verksjuridiska områden som förvaltningsrätt och frågor om offentlighet och sekretess samt frågor kring dataskydds-, register- och statistiklagstiftningen. Enheten ger bland annat juridiskt stöd i samband med myndighetens olika behandlingar av personuppgifter, i samband med handläggning av ärenden med enskild part och överklagande av myndighetens beslut samt svarar på remisser inom enhetens verksamhetsområde. Enheten tar även fram föreskrifter och allmänna råd kring bland annat de hälsodata- och socialtjänstregister som myndigheten för. På enheten jobbar ungefär 20 personer och vi tar ett gemensamt ansvar för vårt arbete.
Om dig
För att göra ett bra jobb och trivas hos oss på Socialstyrelsen är det viktigt att du har en mycket god förmåga att samarbeta med andra. Du har ett systematiskt, noggrant och problemlösande arbetssätt. Du kan förstå och analysera komplexa frågor samt kan skriva och kommunicera klart, tydligt och strukturerat. Rollen innebär att du kan arbeta självständigt, ta egna initiativ och ta ansvar för resultat med hög kvalitet. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Vi söker dig som har
• juristexamen eller jur.kand. examen
• fullgjord notarietjänstgöring eller annan erfarenhet som myndigheten bedömer som motsvarande
• flerårig aktuell arbetslivserfarenhet av juridiskt arbete på förvaltningsmyndighet eller domstol
• mycket goda kunskaper om regelverket kring allmänna handlingar och offentlighet- och sekretess
• goda kunskaper i förvaltningsrätt och erfarenhet av arbete med förvaltningsrättsliga frågor
• mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska.
Det är meriterande om du har
• goda kunskaper om regleringen kring dataskyddsfrågor
• erfarenhet av utlämnande av registerdata för forskningsändamål
• erfarenhet av författningsarbete på myndighet eller från Regeringskansliet
• erfarenhet av arbete i en rådgivande roll
• erfarenhet av arbete med juridiska frågor inom krisberedskap
• erfarenhet av arbete med hälso- och sjukvårdsjuridiska eller socialjuridiska frågor.
Bra att veta
Anställningen är tillsvidare på heltid och inleds med provanställning i sex månader med tillträde så snart som möjligt. Du utgår ifrån kontoret på Västerbroplan i Stockholm, men har möjlighet att arbeta på distans upp till två dagar i veckan. Våren 2027 flyttar myndigheten till nyrenoverade lokaler i Solna strand. Din tjänstetitel blir jurist och din placering är på rättsavdelningen, enheten för förvaltningsjuridik.
För att kunna göra en rättvis och likvärdig bedömning av dig som sökande använder vi oss av urvalsfrågor. Vi ber dig därför att svara på frågorna så utförligt som möjligt så att vi kan avgöra hur väl du matchar den efterfrågade kompetensen. Vi använder oss inte av personligt brev i vårt urvalsarbete, du behöver därför inte bifoga detta.
Om du har frågor om tjänsten, kontakta enhetschef Cecilia Molinder Berglund cecilia.molinder-berglund@socialstyrelsen.se
. Vid frågor om rekryteringsprocessen, kontakta personalspecialist Rebecka Modahed på rebecka.modahed@socialstyrelsen.se
Facklig företrädare för SACO-S är Isabelle Ålander, isabelle.alander@socialstyrelsen.se
Facklig företrädare för ST/OFR är Anders Nordlund, anders.nordlund@socialstyrelsen.se
Samtliga nås på telefonnummer 075-247 30 00.
Har du skyddad identitet? Kontakta angiven personalspecialist ovan.
Välkommen med din ansökan senast den 24 februari 2026. Ersättning
fastlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Socialstyrelsen
(org.nr 202100-0555), http://www.socialstyrelsen.se Jobbnummer
9735252