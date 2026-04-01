Jurister med inriktning mot avtal och myndighetsjuridik
Totalförsvarets Forskningsinstitut, FOI / Juristjobb / Stockholm Visa alla juristjobb i Stockholm
2026-04-01
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Totalförsvarets Forskningsinstitut, FOI i Stockholm
, Huddinge
, Botkyrka
, Södertälje
, Nynäshamn
eller i hela Sverige
Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) är en statlig myndighet som bedriver världsledande forskning inom försvar och säkerhet till stöd för Sveriges militära och civila försvar. Forskningen spänner över flera områden, som exempelvis undervatten, cyberförsvar, rymd, telekrig, sensorsystem, civilt försvar, CBRNe (kemiska, biologiska, radiologiska, nukleära och explosiva ämnen), militära plattformar inklusive vapen och skydd samt säkerhetspolitiska analyser. FOI:s forskning spelar en nyckelroll i att bygga Sveriges försvarsförmåga.
Vill du ingå i ett kunnigt team på en myndighet som växer? Vill du arbeta i en kreativ miljö på ett av Europas ledande forskningsinstitut inom försvar och säkerhet? Då kan FOI vara din nya arbetsplats! Vi behöver fler kollegor på Juridik och erbjuder ett arbetsliv i balans, en utvecklande arbetsmiljö och ett samhällsviktigt arbete!Publiceringsdatum2026-04-01Om tjänsten
Som jurist med inriktning mot avtal kommer du att upprätta och tolka avtal samt biträda vid avtalsförhandlingar. Du kommer också att svara på remisser, ta fram styrande dokument, skriva förslag till beslut och lämna råd i juridiska frågor inom ett brett juridiskt område. Du kommer också att undervisa internt i frågor som rör avtalsrätt.
Som jurist med inriktning mot myndighetsjuridik kommer du att arbeta med alla vanligt förekommande myndighetsuppgifter, som t.ex. frågor om offentlighet och sekretess, svara på remisser, ta fram styrande dokument, skriva förslag till beslut och lämna råd i juridiska frågor inom ett brett juridiskt område. Du kommer stödja forskare i deras arbete med etikprövning och andra forskningsetiska frågor. Du kommer också att undervisa internt i frågor som rör allmän myndighetsjuridik samt offentlighet och sekretess.
Arbetet på Juridik innebär många interna och externa kontakter med FOI:s chefer, forskare, samt företag och andra myndigheter, både nationella och internationella.
Om enheten
FOI finns på fyra platser: Stockholm, Umeå, Grindsjön och Linköping. Du kommer att ingå i Juridikenheten som tillhör avdelningen Forskningsstöd. Juridikenheten består för närvarande av chefsjuristen och nio jurister. Till Juridikenheten hör också sektionen Informationsförvaltning. Arbetsorten för enheten är i Kista. Arbetsresor till våra andra verksamhetsorter förekommer. Läs gärna mer om vad vi gör: Forskningsstöd .
Har du den kompetensprofil vi behöver? Kvalifikationer
svensk juristexamen.
erfarenhet av kvalificerat juridiskt arbete på en statlig myndighet.
beträffande tjänsten som avtalsjurist är det dessutom krav på erfarenhet av att biträda vid upprättande och tolkning av avtal.
beträffande tjänsten som myndighetsjurist är det dessutom krav på mycket goda kunskaper inom myndighetsjuridik, samt offentlighet och sekretess.
mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska samt goda kunskaper i engelska.
Du har lätt för att samarbeta, har hög integritet och är pedagogisk, vilket är viktigt eftersom du både ska arbeta tillsammans med andra jurister och ge råd till andra yrkeskategorier. Du kan arbeta självständigt och ta eget ansvar för att noggrant analysera, strukturera och lösa komplicerade juridiska frågor. Du är dessutom flexibel och trivs med omväxlande arbetsuppgifter. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Meriterande
Beträffande tjänsten som avtalsjurist är det meriterande om du har erfarenhet av arbete med forskningsavtal och immaterialrättsliga frågor.
Beträffande tjänsten som myndighetsjurist är det meriterande om du har arbetat med forskningsetiska- eller dataskyddsfrågor.
För tjänsterna är det är också meriterande om du har undervisat i några av de relevanta ämnena som omfattas av tjänsten.
Vad erbjuder vi dig?
Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) är en statlig myndighet som bedriver världsledande forskning inom försvar och säkerhet till stöd för Sveriges militära och civila försvar. Vi erbjuder en unik arbetsplats där du får möjlighet att arbeta med det som är viktigt för totalförsvaret och hela samhället. Forskningen tillämpas både inom försvarsmyndigheter och hos civila aktörer och spelar en avgörande roll i att bygga en relevant och effektiv försvarsförmåga.
Vi arbetar medvetet för en god arbetsmiljö med en bra balans mellan arbete och privatliv. Utöver detta erbjuder vi en rad förmåner. Läs mer om hur det är att jobba hos oss: https://www.foi.se/jobba-hos-oss.html
Tjänsten är en tillsvidareanställning som kan komma att inledas med sex månaders provanställning.
Vill du vara med och söka svaren för en säkrare värld?
Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev via ansökningsknappen senast den 21:a april!
För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta Chefsjurist Eva Liljefors . Fackliga företrädare är David Sundell (Saco-S) och Jonas Svefors (OFR/S - ST) Samtliga nås på 08-555 030 00.
Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585). Inför säkerhetsprövning efterfrågas vidimerade kopior på de utbildningar och tjänstgöringsintyg som är relevanta för tjänsten.
FOI är en myndighet varmed inlämnade ansökningshandlingar blir allmän handling som på begäran kan lämnas ut till utomstående enligt offentlighets- och sekretesslagen.
Erbjudanden från rekryteringsföretag undanbedes. Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-21
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Totalförsvarets Forskningsinstitut, Foi
(org.nr 202100-5182) Arbetsplats
FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut Kontakt
Eva Liljefors +46 855503000
9831633