Juristassistent till Fastighetsmarknadens reklamationsnämnd (FRN)
2025-08-12
Studerar du på juristprogrammet och letar efter det perfekta extrajobbet att kunna kombinera med dina studier? Är du dessutom nyfiken på fastighetsbranschen, tvistlösning samt trivs med att arbeta administrativt? Då tror vi att du kan vara den vi söker. Skicka in din ansökan redan idag - urval sker löpande.
OM TJÄNSTEN
Fastighetsmarknadens reklamationsnämnd (FRN) är en konsumenttvistnämnd som främst prövar tvister mellan konsumenter och fastighetsmäklare. Huvudmän för FRN är Mäklarsamfundet och Fastighetsmäklarförbundet FMF som tillsammans representerar omkring 97 procent av landets fastighetsmäklare.
För FRN:s räkning söker vi nu en juristassistent för ett uppdrag på cirka 25 h i månaden där val av arbetstider är mycket flexibla vilket gör att rollen enkelt går att kombinera med heltidsstudier. Vi söker dig som kan påbörja uppdraget omgående och är öppen för att stanna och utvecklas i rollen långsiktigt.
Som juriststudent på FRN kommer du primärt att få hantera olika typer av av administration i samband med sammanträden samt assistera i rättsutredningar. Det finns mycket goda möjligheter att växa i rollen där arbetet på sikt kommer att fördjupas och bli av mer juridiskt kvalificerad karaktär.
Du erbjuds
• En juridiskt stimulerande miljö där du kommer få möjlighet att utvecklas tillsammans med några av branschens mest erfarna och framstående experter
• Kompetens och utvecklingsmöjligheter inom ett relativt smalt men efterfrågat rättsområde
• En flexibel och långsiktig roll som är lämpad att kombinera med pågående juriststudier
Dina arbetsuppgifter
I rollen som juristassistent hos FRN kommer du bland annat att:
• Arbeta med administration i samband med sammanträden, t ex bokning av konferensrum, upprättande av föredragningslistor samt administrativ hantering av beslut.
• Ansvara för FRN:s hemsida och dess funktion
• Inhämta samt redovisa statistik för styrelsen samt Kammarkollegiet
• Stötta med rättsutredningar samt på sikt även andra mer juridiskt kvalificerade uppgifter
VI SÖKER DIG SOM
• Studerar på juristprogrammet samt avslutat kurserna inom avtalsrätt, köprätt och kontraktsrätt som ges inom ramen för programmet
• Har en mycket god kommunikationsförmåga på svenska i både tal och skrift
Det är meriterande om du har
• Tidigare erfarenhet som assistent på advokatbyrå eller mäklarkontorDina personliga egenskaper
För att trivas och lyckas i rollen är du självständig, initiativtagande samt besitter en god förmåga att driva ditt eget arbete utan att alltid ha tydliga instruktioner. Du är kvalitetsmedveten, noggrann och mån om att utföra ditt arbete i god tid. Vidare är du prestigelös, flexibel och öppen för att utmanas av kollegor i ditt arbete.
