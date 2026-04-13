Jurist till Vinnova - Sveriges innovationsmyndighet
2026-04-13
Är du intresserad av juridiska frågor inom forskning och innovation? Då kan Vinnova vara en arbetsplats för dig. Vårt uppdrag är att främja hållbar tillväxt och stärka Sveriges konkurrenskraft genom att öppna upp för forskning och innovation.
Vi erbjuder
Vår vision är att vara Sveriges mest attraktiva statliga arbetsgivare. För att nå dit ger vi dig bland annat goda möjligheter till kompetensutveckling, generös friskvård och ett brett utbud av personalaktiviteter. Vårt kontor ligger centralt i Stockholm och vi har en öppen, innovativ och samarbetsorienterad kultur. Läs gärna mer om oss och vårt arbetsgivarerbjudande https://www.vinnova.se/m/arbeta-hos-oss/
I rollen som jurist på Vinnova ger du rättsligt stöd till organisationen. Det betyder att du får möjlighet att arbeta brett med myndighetens juridiska frågor och yrkeskategorier. Vinnova är en modern myndighet med fokus på hållbarhet, både ur ett internt och ett externt perspektiv. Hos oss tillämpar vi självledarskap och värnar en god balans mellan arbete och fritid.
Rollbeskrivning
Du ingår i juristenheten, som består av sex jurister och två verksamhetscontrollers. Enheten ansvarar för rättsligt stöd samt ekonomisk granskning av bidragsprojekt.
Vi ger stöd i olika rättsliga frågor, ofta med fokus på statsstöd, sekretess och förvaltningsrätt. I arbetet ingår även policy- och verksamhetsutveckling samt granskning av avtal.
Vi deltar i den interna kvalitetssäkringen av Vinnovas erbjudanden om finansiering (utlysningar) och stödjer organisationen vid handläggning av bidragsärenden.
Tjänsten innebär både självständigt arbete och arbete i team. I din roll bidrar du med förbättringar och kvalitetssäkring i hela verksamheten.
Kvalifikationskrav

Publiceringsdatum: 2026-04-13

Utbildningsbakgrund
Juristexamen (jur.kand.)Erfarenheter
Minst fem års erfarenhet av kvalificerat juridiskt arbete, till exempel inom statsstödsregler, offentlig rätt, särskilt förvaltningsrätt, förvaltningsprocesser, sekretess eller allmän affärsjuridik.
Kunskaper:
Fördjupad kunskap inom ett eller flera av ovanstående rättsområden.
Språkkunskaper:
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift.
Meriterande kvalifikationer
Erfarenhet av juridik kopplad till forskning och innovation, immaterialrätt, EU:s ramprogram, bidragsfinansiering, digitalisering, eller andra områden med nära anknytning till Vinnovas kärnverksamhet.Dina personliga egenskaper
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och förmågor.
Vi söker dig som är självständig, strukturerad och har hög integritet. Du kan snabbt sätt dig in i olika verksamheter och problemställningar. Du är lösningsorienterad och prestigelös, med god förmåga att samarbeta, bygga relationer och kommunicera på ett tydligt sätt.
Vinnova är en lärande organisation och vi ser gärna att även du delar med dig av dina idéer och kunskaper. Våra värderingar - respekt, ansvarstagande och mod - samt den statliga värdegrunden präglar ditt dagliga arbete.
Placering
Vi tillämpar hybridarbete, där våra medarbetare har möjlighet att kombinera arbete hemifrån och på kontoret. Minst hälften av arbetstiden ska förläggas till vårt kontor på Mäster Samuelsgatan 56, som ligger ett par minuters promenad från Stockholms centralstation.
Anställningsform
Tjänsten är en tillsvidareanställning och vi tillämpar sex månaders provanställning.
Om Vinnova
Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi öppnar upp för innovation som ger hållbara lösningar och stärker svensk konkurrenskraft. Läs mer på https://www.vinnova.se/Kontaktuppgifter för detta jobb
Vill du veta mer? Kontakta gärna chefsjurist Anna Oback, via telefon 08-473 3259 eller e-post anna.oback@vinnova.se
Vi avböjer all rekryterings- och annonseringshjälp.Facklig kontakt
Företrädare för ST är Jonathan Nylander 08-473 30 24. För SACO är det Karin Stenström 08-473 3152.Så ansöker du
Välkommen att ansöka till oss via vår rekryteringsportal senast 2026-05-04. Du kan läsa om vår rekryteringsprocess https://www.vinnova.se/m/arbeta-hos-oss/sa-gar-en-rekrytering-till/
och hur vi förhåller oss till bisysslor https://www.arbetsgivarverket.se/arbetsgivarguiden/bisysslor
Vi eftersträvar en jämn könsfördelning och de kvaliteter som kulturell och etnisk mångfald tillför verksamheten. Vinnova är en kvinnodominerad arbetsplats och vi ser gärna manliga sökanden.
Vinnova arbetar kompetensbaserat för att främja en objektiv och icke-diskriminerande rekryteringsprocess. Det innebär bland annat att du inte ska skicka in ett personligt brev. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-05
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Job-121475".
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 202100-5216)
Mäster Samuelsgatan 56, 4 tr (visa karta
)
101 58 STOCKHOLM Arbetsplats
Vinnova Kontakt
Anna Oback anna.obackt@vinnova.se Jobbnummer
9851752