Jurist till Verahill Värmland, Närke, Dalarna
Verahill AB / Juristjobb / Karlstad Visa alla juristjobb i Karlstad
2026-02-11
, Hammarö
, Forshaga
, Grums
, Kil
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Verahill AB i Karlstad
, Nacka
, Vänersborg
, Norrköping
, Jönköping
eller i hela Sverige
Vill du jobba med familjerätt på en expansiv och nytänkande byrå? Då har du kommit rätt!
Verahill Familjejuridik är ett företag i stark tillväxt. Vi arbetar inom familjerättens område, med bl.a. rådgivning inom den ekonomiska familjerätten, successionsrätten och som ombud i familjerättsliga tvister. Vi har även expertis inom fastighetsrätt och internationell privaträtt.
Vi växer och söker nu efter fler jurister att förstärka vårt härliga team i Värmland, Närke, Dalarna med. Du kommer att utgå från kontoret i Karlstad där vi idag är 11 härliga kollegor, men du förväntas även att kunna arbeta på fler orter inom regionen. Idag är vi verksamma i bl.a. Säffle, Kristinehamn, Arvika, Örebro, Mora och Malung. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och vid dina kvalitéer som juridiskt ombud. Vi tror på ett proaktivt arbetssätt som verkar för att sänka tröskeln för våra kunder. I våra tvister arbetar vi konfliktdämpande och - när det rör barn - alltid utifrån barnens bästa. Detta är något vi är mycket stolta över och som gör oss unika i branschen.
Vad vi erbjuder
Vi erbjuder dig en nytänkande och hungrig arbetsplats, där du får möjlighet att utvecklas. Du kommer att få arbeta med varierande arbetsuppgifter med möjlighet att specialisera dig inom våra olika rättsområden.
Vi erbjuder marknadsmässiga anställningsvillkor, flexibla arbetstider och en stark företagskultur som bygger på grundtanken att du som anställd ska kunna prestera och samtidigt må bra på jobbet varje dag. Hållbarhet både för dig som anställd och för oss som bolag är ledordet och som en stark och välmående organisation i en spännande och expansiv fas, söker vi dig som vill följa med på resan mot att bli Sveriges vassaste juristbyrå!
Vem är du?
Du har de rätta personliga egenskaperna för att trivas i rollen som jurist inom familjerätten. Du är nyfiken, framåtsträvande, målinriktad, kompetent, social och positiv och du tar dig an nya arbetsuppgifter med engagemang, mod och driv. Du har en fullbordad juristexamen och ett brinnande intresse för familjerätt. Har du dessutom tidigare erfarenhet från våra rättsområden, eller rollen som processande ombud, får du ett extra plus i kanten.
Då det förekommer resor i tjänsten behöver du ha B-körkort och tillgång till bil.Publiceringsdatum2026-02-11Så ansöker du
Varmt välkommen med din ansökan redan idag, dock senast den 20 februari.
Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista datum
Har du frågor är du varmt välkommen att kontakta mig;
Johanna Frykenberger, Biträdande regionchef eller regionchef
Telefonnummer: 054-400 08 50
Mail: johanna.frykenberger@verahill.se
Information om hur Verahill hanterar personuppgifter hittar du här.
Externa rekryteringsbolag undanbedes Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7139208-1814574". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Verahill AB
(org.nr 559019-7595), https://karriar.verahill.se
Järnvägsgatan 7 (visa karta
)
652 25 KARLSTAD Arbetsplats
Verahill Jobbnummer
9737571