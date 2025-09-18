Jurist till Verahill region Öst, Norrköping
Verahill AB / Juristjobb / Norrköping Visa alla juristjobb i Norrköping
2025-09-18
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Verahill AB i Norrköping
, Stockholm
, Nacka
, Jönköping
, Oskarshamn
eller i hela Sverige
Vill du jobba med familjerätt på en expansiv och nytänkande byrå? Då har du kommit rätt! Verahill Familjejuridik är en av Sveriges mest snabbväxande juristbyråer inom familjerättens område med drygt 140 medarbetare fördelade på kontor från Luleå i norr till Malmö i söder. Vi arbetar främst med ekonomisk familjerätt, successionsrätt, och som ombud i familjerättsliga tvister.
Vi söker nu efter en jurist för att förstärka vårt team i Öst. Du kommer att utgå från vårt kontor i Norrköping, men förväntas kunna hjälpa kunder även på andra orter inom regionen som vi bemannar exempelvis Linköping, Åtvidaberg och Finspång.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och vid dina kvalitéer som juridiskt ombud och rådgivare. Vi tror på ett proaktivt arbetssätt som verkar för att sänka tröskeln för våra kunder. I våra tvister arbetar vi konfliktdämpande och när det rör barn, alltid utifrån barnens bästa - något vi är mycket stolta över och branschledande inom.
Vad erbjuder vi? Vi erbjuder dig en nytänkande och växande arbetsplats, där du får möjlighet att utvecklas. Du kommer att få arbeta med varierande arbetsuppgifter med möjlighet att specialisera dig inom våra olika rättsområden. Vi erbjuder marknadsmässiga anställningsvillkor, flexibla arbetstider och en stark företagskultur som bygger på grundtanken att du som anställd ska kunna prestera och samtidigt må bra på jobbet varje dag. Hållbarhet både för dig som anställd och för oss som bolag är ledordet och som en stark och välmående organisation i en spännande och expansiv fas, söker vi dig som vill vara med på resan mot att bli Sveriges vassaste juristbyrå.
Vem är du? Du har de rätta personliga egenskaperna för att trivas i rollen som jurist inom familjerätten. Du är nyfiken, framåtsträvande, målinriktad, kompetent, social och positiv och du tar dig an nya arbetsuppgifter med engagemang, mod och driv. Du har en fullbordad svensk juristexamen och ett stort intresse för familjerätt. I första hand söker vi efter medarbetare med tidigare erfarenhet inom familjerätten, erfarenhet av ombudsrollen inom vårdnad, boende och umgänge samt bodelning är meriterande. Om du dessutom har erfarenhet av arvstvister är det ett plus i kanten, men vi välkomnar även ansökningar från jurister i början av sin karriär som uppfyller den profil vi letar efter.
Då det förekommer resor i tjänsten behöver du ha B-körkort och tillgång till bil.
Ansökan Varmt välkommen med din ansökan redan idag, dock senast den 10 oktober 2025. Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Vi har inte möjlighet att hantera ansökningar via e-post. Har du frågor är du varmt välkommen att kontakta;
Emil Vilsson, Bitr Regionschef Östemil.vilsson@verahill.se
011-400 98 61 Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Verahill AB
(org.nr 559019-7595), http://www.verahill.se Arbetsplats
Verahill Kontakt
Emil Vilsson emil.vilsson@verahill.se Jobbnummer
9516253