Jurist till stadsbyggnadskontoret i Malmö stad

Malmö växer. Sällan har stadsutveckling varit mer spännande än i Malmö, just här och nu. Vill du vara med och forma nästa kapitel för staden, och för stadsbyggnadskontoret? Vi söker nu en jurist vars hjärta klappar lite extra för plan- och bygglagen. Publiceringsdatum2026-01-07Dina arbetsuppgifter
Ditt uppdrag, som en av två jurister på stadsbyggnadskontoret, innefattar i huvudsak att stödja handläggare och chefer med juridisk kompetens i framförallt komplexa bygg- och planärenden men även i allmänjuridiska frågor och andra ärendetyper som omfattas av stadsbyggnadsnämndens uppdrag.
Andra viktiga uppgifter är att genom utbildning och informationsinsatser höja kompetensen inom aktuell lagstiftning och bidra till att utveckla arbetssätt och metoder. I arbetet ingår också att besvara och samordna remisser samt företräda nämnden vid överklaganden till högre instans och bli förvaltningens dataskyddssamordnare. Kvalifikationer
Med en juristexamen, några års praktisk erfarenhet av att tillämpa plan- och bygglagen och en förtrogenhet om miljöbalken och förvaltningslagen ser vi att du har den bakgrund som behövs för uppdraget.
Har du dessutom erfarenhet av upphandlingsfrågor, avtalsrätt, tillämpning av fastighetsbildningslagen och är insatt i frågor kring offentlighet, sekretess och dataskyddslagstiftning så är det meriterande.
Du är generös när det kommer till att dela med dig av din kunskap till andra och trivs bäst när du får vara med och lösa juridiska problem nära verksamheten. Samarbete är en självklar del i ditt arbetssätt och du har en förmåga att arbeta tillsammans med flera olika yrkeskategorier, både internt och externt. Som person är du lyhörd, analytisk, noggrann och har hög integritet. Du är van vid att arbeta självständigt och har en mycket god förmåga att uttrycka dig i svenska i både tal och skrift. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Erfarenhet krävs.
Om arbetsplatsen
Du blir en av två jurister hos oss på stadsbyggnadskontorets enhet för arkiv och kansli. Tillsammans ansvarar enheten för stadsbyggnadskontorets huvudregistratur, kansli, arkiv och för juridiskt stöd till förvaltningens verksamheter och stadsbyggnadsnämnden. Enheten har även det samordnade ansvaret för förvaltningens dataskydd- och informationssäkerhet.
Om stadsbyggnadskontoret
Stadsbyggnadskontoret är en myndighet för plan-, bygg- och lantmäterifrågor. Förvaltningen arbetar med översiktlig planering, detaljplanering, fastighetsbildning, bygglov, mätning och kartläggning. Stadsbyggnadskontoret arbetar för Malmöborna, byggmarknadens olika aktörer och övriga verksamma i Malmö. Tillsammans med andra förvaltningar skapar våra ca 220 medarbetare förutsättningar för en stad som är hållbar och attraktiv att bo och verka i. Hos oss får du alla förmåner av trygghet och flexibilitet man kan förvänta sig av en offentlig arbetsgivare. Den allra största förmånen, som vi ser det, är att tillsammans med professionella kollegor få göra skillnad på riktigt för Malmö och Malmöborna.
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här. Läs om Malmö stad som arbetsgivare här malmo.se/jobb
Information om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidare
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Tillträde: Snarast, enligt överenskommelse. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-01
Malmö stad Kontakt
Enhetschef
Thomas Ihre thomas.ihre@malmo.se 040-34 25 08
