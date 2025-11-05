Jurist till sektorerna välfärd och barn- och lärande i Söderhamns kommun.
Söderhamns kommun, Sektor Välfärd, Kvalitet-Stöd-Utveckling / Juristjobb / Söderhamn Visa alla juristjobb i Söderhamn
2025-11-05
, Bollnäs
, Hudiksvall
, Ockelbo
, Gävle
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Söderhamns kommun, Sektor Välfärd, Kvalitet-Stöd-Utveckling i Söderhamn
Vill du använda din juridiska kompetens för att påverka och utveckla välfärdens och skolans verksamheter? Hos oss får du en varierad roll där du driver utredningar, tolkar lagstiftning och ger kvalificerat stöd till chefer, medarbetare och politiska nämnder.
Tillsammans skapar vi trygghet, rättssäkerhet och kvalitet för invånarna - från förskola till äldreomsorg.
Ditt uppdrag
I ditt uppdrag som jurist ingår att planera, samordna och följa upp juridiskt utredningsarbete samt att fördjupa tolkningen av rättstillämpningar inom sektorerna välfärd och barn- och lärande. Du följer den juridiska utvecklingen och ger råd i frågor som rör verksamheternas ansvar, genomför utredningar och säkerställer en rättssäker hantering av ärenden. En viktig del av arbetet är att förbereda, utreda och föredra ärenden av juridisk karaktär för de politiska nämnderna samt att ge stöd och vägledning i ärendehanteringen.
Du bidrar också genom att utbilda och handleda personal i juridiska frågor och ansvarar för att ge kvalificerat stöd i allt från individärenden till övergripande rättstillämpning. I rollen ingår dessutom att företräda nämnderna i förvaltningsdomstolen, utföra tillsyn inom förskolan samt att ansvara för GDPR-samordningen inom båda sektorerna.
Beskrivning av arbetsplatsen
Vi söker en jurist till sektorerna välfärd och barn- och lärande. Du kommer att vara organiserad inom sektor välfärd, men har dina arbetsuppgifter och uppdrag som jurist inom båda sektorerna. Sektor barn- och lärande ansvarar för förskola, skola och fritidsverksamhet samt individ- och familjeomsorg för personer 0-20 år. Sektor välfärd ansvarar för att ge stöd och service till vuxna personer från 20 år och uppåt. Detta inkluderar äldreomsorg, funktionsstöd, socialtjänst och missbruksvård.
Din kompetens
Vi söker dig som har en juristexamen eller annan relevant akademisk examen. Du har erfarenhet av att handlägga ärenden inom offentlig förvaltning och är van vid att arbeta självständigt med juridiska frågor. Det är meriterande om du har erfarenhet från liknande arbetsuppgifter inom kommunal verksamhet.
Som person är du trygg i din professionella roll och arbetar självständigt, samtidigt som du har en god samarbetsförmåga och lätt kan skapa förtroendefulla relationer. Du är lyhörd, smidig och har förmågan att se helheten och förstå hur din roll bidrar till verksamhetens övergripande mål.
Utöver detta är du strategisk och analytisk med ett lösningsfokuserat förhållningssätt. Du kan snabbt sätta dig in i komplexa frågor, väga olika perspektiv och bidra till välgrundade beslut.
Du behärskar svenska språket obehindrat i både tal och skrift och kan uttrycka dig klart och tydligt i olika sammanhang.
Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper och lämplighet.
Vi hanterar ansökningar löpande, så vänta inte med att skicka in. Välkommen med din ansökan!
Vi erbjuder
Att du mår bra är viktigt för oss! Söderhamns kommun arbetar aktivt med hälsa, friskvård och arbetsmiljö. Hos oss har du friskvårdsbidrag och tillgång till gym. För oss är det också viktigt att det finns en balans mellan arbete och fritid och vi är måna om att våra medarbetare får chans till den återhämtning de behöver. Läs mer om några av våra förmåner: https://www.soderhamn.se/underwebbar/jobba-hos-oss/formaner-och-fordelar.html
I skärgårdskommunen Söderhamn - där Hälsingland möter havet, tänker vi nytt och stort. Vi har viljan att växa till 28 000 invånare och utgår varje dag från Söderhamnarna och deras behov när vi formar och utvecklar vår verksamhet. Tillsammans gör vi skillnad för individer och samhälle.
Vi använder oss av kompetensbaserad rekrytering för att skapa en inkluderande och rättvis process. Det innebär att vi bedömer kandidater utifrån deras kompetenser, erfarenheter och förmågor på ett jämställt samt jämlikt sätt. Vårt mål är en objektiv rekrytering där alla har samma möjligheter att visa vad de kan bidra med.
I den här rekryteringen har vi redan gjort våra val av annonskanaler och samarbetspartners. Vi undanber oss vänligt men bestämt all form av hjälp med rekryteringen från utomstående aktörer. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/199". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Söderhamns kommun
(org.nr 212000-2353) Arbetsplats
Söderhamns kommun, Sektor Välfärd, Kvalitet-Stöd-Utveckling Kontakt
Tobias Winterliv, Sektorchef Barn och lärande 0270-75408 Jobbnummer
9590656