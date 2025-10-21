Jurist till rättsavdelningen med placering i Stockholm
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Rättsavdelningen är en nationell avdelning vid Kriminalvårdens huvudkontor. Avdelningen ansvarar bl.a. för att inrikta och driva myndighetens arbete i rättsliga frågor, ge rättsligt stöd till alla nivåer i myndigheten, lämna yttranden till olika granskningsorgan, fatta grund- och omprövningsbeslut i klientärenden, företräda Kriminalvården i rättsprocesser samt
handlägga sådana skadestånds- och ersättningsärenden som inte ankommer på annan. Dessutom ansvarar avdelningen för myndighetens rådgivande nationella rättsvårdberedskap.
Enheten för klientjuridik fullgör rättsavdelningens ansvar inom det klientjuridiska området. Enhetens sektioner för allmän klientjuridik söker nu en jurist med placering på regionkontoret i StockholmPubliceringsdatum2025-10-21Arbetsuppgifter
Som kriminalvårdsjurist är en av dina huvudsakliga arbetsuppgifter att handlägga och fatta beslut i omprövningsärenden där grundbeslut har fattats av Kriminalvårdens lokala verksamhetsställen, bl.a. anstalter och häkten. Du kommer också att medverka i arbetet med att samordna och utveckla praxis i kriminalvårdsjuridiska frågor samt ansvara för daglig rådgivning till lokal och regional nivå. Du företräder Kriminalvården i rättsprocesser avseende klientbeslut i domstol. Du kan också komma att handlägga ärenden om ersättning för skada. I arbetet ingår även att utbilda andra medarbetare inom myndigheten samt att utarbeta förslag till yttranden i tillsynsärenden, delta i arbetet med rättslig uppföljning av Kriminalvårdens verksamhet samt att besvara internremisser och delta i olika verksamhetsutvecklingsprojekt.
Det kan även vara aktuellt med beredskapstjänstgöring utanför ordinarie kontorstid.Kvalifikationer
Vi söker dig som är trygg, stabil och har självinsikt. Du arbetar bra med andra, men kan själv strukturera ditt arbetssätt för att driva processer vidare. I ditt arbete gör du korrekta avvägningar och prioriteringar genom att väga samman komplex information och löser problem. Du ser helheter, analyserar och tar hänsyn till det större perspektivet.
För oss är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen samt tron på människans vilja och förmåga att utvecklas. Du är även medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som har:
• Juristexamen eller en juridisk högskoleexamen
• Några års erfarenhet av juridiskt arbete
• Erfarenhet av ärendehandläggning och av att fatta förvaltningsbeslut inom någon del av rättskedjan
• Förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska
Det är meriterande om du har:
• Erfarenhet av att fatta förvaltningsbeslut som är ingripande mot enskilda
• Erfarenhet av juridisk rådgivning och utbildning exempelvis på advokatbyrå eller liknande
• Erfarenhet av att arbeta med juridiska frågor inom Kriminalvården
• Notariemeritering
• Specialistkunskaper inom för tjänsten relevanta rättsområden, t.ex. förvaltningsrätt, straff- och processrätt eller vad gäller kriminalvårdslagstiftningen
ÖVRIGT
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Provanställning kan komma att tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
Ersättning
