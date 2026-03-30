Jurist till myndighet i Stockholm
2026-03-30
Är du jurist med erfarenhet och kunskap inom dataskydd och offentlighet och sekretess? Då har vi ett spännande uppdrag för dig! Just nu söker vi efter en jurist till en myndighet i Stockholm.
För att lyckas med just din ansökan, tror vi på ett starkt samarbete som gör att vi på Novare Bemanning bland annat erbjuder dig värde genom karriärsamtal, intervjuträning och välarbetad marknadsföring av din profil under processens gång. Låter detta som en möjlighet för dig? Då är du varmt välkommen med din ansökan redan nu!
Om uppdraget
Vi på Novare är en stolt och godkänd leverantör för ett av Kammarkollegiets ramavtal. Vi söker nu efter en jurist till en myndighet i Stockholm.
Myndigheten är just nu i behov av en jurist för arbete med bland annat utlämnande av allmänna handlingar. Dina arbetsuppgifter kommer bland annat att bestå av att genomföra bedömningar, delta i projekt samt ge stöttning till chefer och medarbetare i juridiska frågor. Du blir en viktig del i myndighetens arbete.
Till denna tjänst söker vi dig som är trygg i dina kunskaper. Du har en analytisk förmåga att hantera och bearbeta material . Vidare ser vi att du är drivande, kommunikativ och samarbetsvillig.
Tjänsten är säkerhetsklassad, och du kan komma att behöva genomgå registerkontroll och eventuell säkerhetsprövning.
Exempel på övergripande arbetsuppgifter
stöd vid utlämnande av allmänna handlingar och uppgifter
stöd vid anslutningar och utveckling av digitala tjänster som rör informationsutlämnande
stöd vid samlade bedömningar
stöd i genomförande av grundläggande bedömning och konsekvensbedömning enligt tillämpliga dataskyddsbestämmelser
delta i aktuella projekt.
Krav för tjänsten
Jur. kand., eller likvärdig svensk juristexamen
Minst tre (3) års arbetslivserfarenhet som jurist
Minst tre (3) års kompetens och erfarenhet inom dataskydd och offentlighet och sekretess
Goda kunskaper i MS Office eller likvärdigt
Kunna kommunicera obehindrat på svenska och engelska, såväl i tal som skrift.
Uppdragsperiod och omfattning
Uppdraget är på heltid, kontorstider med planerad start den 20 april och pågår i ca 5 månader (semester uppehåll i juli) med möjlighet till förlängning. Placeringsort är hos myndigheten i Stockholm med viss möjlighet till distans arbete. Resor i tjänsten kan förekomma.
Ansökan
Då urval sker löpande kan tjänsten komma till att bli tillsatt innan sista ansökningsdag. Var därför beredd med din ansökan redan nu. Sista ansökningsdag är 2026-04-01.
Notera att vi tyvärr inte tar emot ansökningar via mail med anledning av GDPR. Om du däremot har frågor eller funderingar kring tjänsten så får du gärna kontakta Miranda Nilsson på miranda.nilsson@novare.se
Hoppas vi ses!
Som konsult hos oss
Novare Bemanning bygger karriärer och stöttar organisationer. Vi är ett personligt och samhällsengagerat bolag som erbjuder interims och bemanningstjänster till både den offentliga och privata sektorn. Tillsammans med oss bidrar du till ett hållbart arbetsliv. Vi tar personlig utveckling till en helt ny nivå och är en unik arbetsgivare i branschen.
När du arbetar som konsult ute på uppdrag hos våra kunder kommer du att ha ett nära samarbete med din konsultchef. Du kommer att ha regelbundna avstämningar utifrån en aktiv feedback-kultur där du utvecklar ditt självledarskap och de verktyg som du behöver för att nå ditt önskade mål. Det finns även möjlighet för dig som interimskonsult som har eget bolag att vara underkonsult och fakturera oss för arbetad tid.
Novare Koncernen är ett av Sveriges ledande HR Serviceföretag som årligen genomför ca 600 rekryteringar samt många bemannings och interimsuppdrag. Novare har funnits i 20 år och startades av Investor. 2014 köpte personalen ut företaget från Investor och ägs idag av nyckelpersoner inom personalen. Ersättning
