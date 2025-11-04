Jurist till kortare uppdrag hos myndighet i Stockholm
Är du jurist med relevant utbildning på området och har 3 års erfarenhet av liknande arbete?Då har vi ett uppdrag till dig! Just nu söker vi efter flera jurister till ett kortare uppdrag hos en statlig myndighet i Stockholm.
Vi erbjuder dig värde genom karriärsamtal, intervjuträning och välarbetad marknadsföring av din profil till uppdragsgivare som intresserar dig. Vi vill bygga unika samarbeten med kunder, kandidater och våra konsulter. Öppenhet, tillit, driv och engagemang är våra värderingar och vägleder oss i alla samarbeten. Det finns även möjlighet för dig med eget bolag att fakturera oss för arbetad tid.
Om uppdraget
Vi på Novare Bemanning är en stolt och godkänd leverantör av det statliga ramavtalet i Sverige. Vi söker nu efter flera jurister till ett kortare uppdrag hos en statlig myndighet i Stockholm.
Som jurist hos myndigheten kommer du bland annat att arbeta med att genomföra utredningar med juridisk inriktning enligt myndighetens styrande och stödjande dokument samt andra rättsliga krav. Det kan även innebära att följa rättsutvecklingen och bistå med rådgivning på för området gällande rätt samt andra närliggande arbetsuppgifter efter behov. Arbetet sker både självständigt och i samarbete med andra.
Till denna roll söker vi dig som arbetar noggrannt och kommunikativt. Du har kunskaper inom bland annat allmän förvaltnings- och förvaltningsprocessrätt, dataskydd och informationsförvaltning och offentlighet- och sekretess. Du trivs i en roll där du både får arbeta tillsammans med andra och självständigt.
Krav för tjänsten
jur kand., juristexamen eller likvärdig utbildning
minst tre (3) års arbetslivserfarenhet som jurist
goda kunskaper i MS Office eller likvärdigt
kunna kommunicera obehindrat på svenska och engelska, såväl i tal som i skrift.
Uppdragsperiod och omfattning
Uppdraget startar preliminärt under V46 och pågår i ca 7 veckor, med möjlighet till förlängning. Placeringsort är hos myndigheten i Stockholm, viss möjlighet till distansarbete finns.
Ansökan
Sista ansökningsdag är 2025-11-05. Du är varmt välkommen!
Notera att vi tyvärr inte tar emot ansökningar via mail med anledning av GDPR. Om du däremot har frågor eller funderingar kring tjänsten så får du gärna kontakta Miranda Nilsson på miranda.nilsson@novare.se
.
Hoppas vi ses!
Som konsult hos oss
Novare Bemanning bygger karriärer och stöttar organisationer. Vi är ett personligt och samhällsengagerat bolag som erbjuder interims och bemanningstjänster till både den offentliga och privata sektorn. Tillsammans med oss bidrar du till ett hållbart arbetsliv. Vi tar personlig utveckling till en helt ny nivå och är en unik arbetsgivare i branschen.
När du arbetar som konsult ute på uppdrag hos våra kunder kommer du att ha ett nära samarbete med din konsultchef. Du kommer att ha regelbundna avstämningar utifrån en aktiv feedback-kultur där du utvecklar ditt självledarskap och de verktyg som du behöver för att nå ditt önskade mål. Det finns även möjlighet för dig som interimskonsult som har eget bolag att vara underkonsult och fakturera oss för arbetad tid.
Novare Koncernen är ett av Sveriges ledande HR Serviceföretag som årligen genomför ca 600 rekryteringar samt många bemannings och interimsuppdrag. Novare har funnits i 20 år och startades av Investor. 2014 köpte personalen ut företaget från Investor och ägs idag av nyckelpersoner inom personalen. Ersättning
