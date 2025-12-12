Jurist till kansliet för Skolväsendets överklagandenämnd
2025-12-12
Om jobbet
Skolinspektionen är en s.k. värdmyndighet för Skolväsendets överklagandenämnd som är en domstolsliknande myndighet med uppgift att överpröva beslut inom skolväsendet. Kansliet för Skolväsendets överklagandenämnd är en av fem enheter inom avdelningen för Verksamhetsstöd och juridik vid Skolinspektionens huvudkontor i Stockholm och har som huvudsaklig arbetsuppgift att handlägga nämndens ärenden. Kansliet består av en kanslichef, ca tretton jurister och två ordinarie administratörer. Vi söker nu en eller flera engagerade jurist/er som vill arbeta med detta stora och viktiga samhällsuppdrag. Är du den vi söker?
Vi söker
Vi söker dig som vill arbeta med det juridiska uppdraget att överpröva vissa beslut inom skolväsendet. Det är ett viktigt och utmanande arbete som ställer särskilt höga krav på noggrannhet och analytiska förmågor, bl.a. med hänsyn till att Överklagandenämndens beslut inte går att överklaga. Vi arbetar även i en säsongsbetonad verksamhet vilket tidvis ställer krav på din förmåga att bereda ett stort antal ärenden samtidigt och kunna prioritera. Har du den kompetens vi söker och vill vara med och bidra till en förbättrad svensk skola? Då har vi ett spännande jobb för dig.
Vad vi erbjuder
Vi förstår vikten av och arbetar för att ge dig de bästa förutsättningarna att trivas och må bra på jobbet. Du kommer att arbeta tillsammans med hjälpsamma och kompetenta kollegor i ett engagerat team där du får möjlighet att bidra, utvecklas och lära av andra. Vi erbjuder förmånliga villkor så som bl. a. generöst friskvårdsbidrag, flexibel arbetstid samt goda semester- och pensionsvillkor. Vi erbjuder också möjlighet att träffa överenskommelse om delvist distansarbete. Vi sitter i aktivitetsbaserade lokaler centralt i Stockholm.Publiceringsdatum2025-12-12Dina arbetsuppgifter
Arbetet som jurist på kansliet är kvalificerat och varierat. Rollen ger en möjlighet att kunna göra skillnad för det enskilda barnet eller eleven. Miljön på kansliet präglas av samarbete, att tillsammans skapa de bästa förutsättningar för att tillvarata elevers rättigheter. Du kommer, i huvudsak, att arbeta med beredning av inkommande ärenden till nämnden. I arbets-uppgifterna ingår, bl.a.
• Beredning av ärenden innefattande bl.a. kommunicering med klaganden och beslutsmyndighet samt viss diarieföring, lämna beslutsförslag till ordföranden/vice ordföranden, föredra vissa ärenden inför nämnden i sin helhet vid särskilda sammanträden.
• Att ha kontakter med och besvara frågor från bl.a. klagande, rektorer, kommuner och allmänheten
• Genomföra rättsutredningar och lämna förslag på remissyttranden
• Ta initiativ till och medverka i vidareutveckling av rutiner och metoder för en effektiv ärendehantering med enhetliga och likvärdiga beslut.
Vi söker dig som
• har svensk juristexamen
• är notariemeriterad eller har motsvarande erfarenhet som beredningsjurist eller föredragande i domstol, avslutad inom de senaste fem åren
Det är vidare meriterande
• om du under de senaste åren har arbetat med ärendehandläggning inom statlig myndighet utöver din notarietjänstgöring
• om du har annan juridisk arbetslivserfarenhet under de senaste åren som arbetsgivaren bedömer relevant
Som person
• har du en mycket god analytisk förmåga
• har du förmåga att arbeta självständigt och med kollegor
• har du förmåga att arbeta lösningsinriktat i en verksamhet med tidvis högt tempo
• har du mycket god förmåga att planera, strukturera och driva arbetsprocesser
• har du en mycket god kommunikativ förmåga i både muntlig och skriftlig framställning
• är du noggrann, ansvarsfull och resultatinriktad
• är du trygg i din yrkesroll och har god självinsikt
Dina personliga egenskaper och förmågor kommer att tillmätas stor vikt.
Tjänsten
Tjänsten är en tillsvidareanställning (heltid) som föregås av 6 månaders provanställning. Tillträde under februari 2026 eller enligt överenskommelse (ett snabbt tillträde ses med fördel).Så ansöker du
Ansök i form av ett personligt brev (högst en A4) och CV och svara på urvalsfrågor. Klicka på ansök nedan. Välkommen med din ansökan senast den 2026-01-02. Ansökan har dnr 2025:11989. Kompetensbaserade intervjuer är tänkt att genomföras under vecka 3-4 2026.
Frågor
Om du har frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta kanslichef Anna-Karin Lundgren, tfn 08-586 083 04. Om du har frågor angående rekryteringsprocessen, är du välkommen att kontakta rekrytering@skolinspektionen.se
.
Fackliga företrädare
Fackliga företrädare är Niki Konomi, (SACO) och Maria Klasson (OFR). Båda nås via växeln 08-586 080 00.
I denna rekrytering har Skolinspektionen redan tagit ställning till önskvärda rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför vänligt men bestämt samtal från annonsförmedlare eller försäljare. Ersättning
