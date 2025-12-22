Jurist till juridiska enheten, Region Östergötland
2025-12-22
Region Östergötland ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik och regional utveckling i Östergötland.
Vi är en politiskt styrd organisation och länets största arbetsgivare med cirka13 800 medarbetare. Hos våra medarbetare finns viljan och kraften att göra skillnad. Tillsammans utvecklar vi regionen, varje dag och för livet framåt.
Nu söker vi en jurist till juridiska enheten. Vi erbjuder ett omväxlande arbete med stort eget ansvar och goda möjligheter till kompetensutveckling. För oss är det självklart att det ska finnas en bra balans mellan arbete och privatliv.
Vårt erbjudande
För livet framåt. Region Östergötland har höga ambitioner och ett ansvarsfullt uppdrag. Det handlar om hälsa och vård, om vår regions utveckling och om dem som lever och vistas här. Vi vill fortsätta att vara i framkant, med vård, forskning och utbildning. Det handlar om att våga tänka nytt - och att ha de bästa medarbetarna. Därför erbjuder vi unika möjligheter till vidare lärande och satsar på moderna miljöer med effektiva system och verktyg. Många av oss möter patienter och närstående, andra skapar förutsättningarna för livsviktiga insatser. Hos oss jobbar fantastiska människor mot samma mål - att göra skillnad på riktigt, och för livet framåt.
Publiceringsdatum2025-12-22Dina arbetsuppgifter
Du kommer att stödja regionledningen och regionens verksamheter med juridisk rådgivning och utredningsarbete. Det är ett omväxlande, utmanande och dynamiskt arbete. På ett övergripande plan bidrar du till att bevaka, driva och utveckla det juridiska området för regionens verksamheter.
Du kommer att arbeta med handläggning av juridiska ärenden, rådgivning till regionens olika verksamheter, företräda regionen i domstol, upprättande av remissvar till departement och tillsynsmyndigheter samt arbeta med regionens styrande dokument. Du beslutar i ärenden om utlämnande av allmän handling. Du kommer att ingå som sakkunnig i olika arbetsgrupper och utredningar samt utbilda och informera organisationen i rättsliga frågor.
Centrala rättsområden för vår enhet är hälso- och sjukvårdsjuridik, förvaltningsrätt och IT-rätt i bred bemärkelse, till exempel offentlighet och sekretess, kommunalrätt, dataskydd och informationssäkerhet med mera. Det förekommer även frågor kopplade till regionens dotter- och intressebolag. Förordnande som dataskyddsombud kan bli aktuellt.
Arbetsgrupp
Tjänsten är placerade inom den juridiska enheten som ger operativt och strategiskt stöd inom juridik, politisk ärendehantering, informationshantering och diarieföring till politisk ledning, regiondirektör, funktioner för strategisk styrning och ledning samt Region Östergötlands övriga verksamheter.
Om dig
Vi söker dig som är jurist med en juridisk examen och fördjupad kompetens inom de rättsområden vi söker. Det är meriterande om du har erfarenhet från offentlig verksamhet, gärna från domstol, statlig myndighet eller större politiskt styrd organisation med komplexa organisations- och beslutsstrukturer samt erfarenhet och kunskap inom förvaltningsrätt, it-rätt och dataskydd samt avtalsrätt.
Det är dessutom meriterande om du har erfarenhet av att hålla utbildningar samt har tidigare erfarenhet från utvecklingsarbete, såsom framtagande av styrande dokument, deltagande i processarbete och liknande arbetsuppgifter.
Som person fokuserar du på lösningar, initierar aktiviteter och uppnår resultat. Du har förmåga att se frågor ur ett verksamhetsperspektiv och mod att ta dig an komplexa frågeställningar. I rollen möter du människor i olika sammanhang och du behöver därför vara kommunikativ, lätt att samarbeta med och lyhörd för olika situationer och behov. Du agerar på ett sätt som bidrar till att skapa förtroende internt och för Region Östergötland.
Ansökan och anställning
Du måste vara svensk medborgare eftersom vissa arbetsuppgifter inom anställningen är placerade i säkerhetsklass. I samband med anställningen genomförs en säkerhetsprövning som bland annat innefattar registerkontroll och säkerhetssamtal.
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en https://ledsys.lio.se/Document/Document?DocumentNumber=54500.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/1828". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Östergötland
(org.nr 232100-0040) Arbetsplats
Juridiska enheten Kontakt
Verksamhetschef Dino Salagic dino.salagic@regionostergotland.se 010-1037489 Jobbnummer
9658702