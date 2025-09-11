Jurist till Inspektionen för vård och omsorg (IVO)
2025-09-11
Publiceringsdatum2025-09-11Om tjänsten
IVO söker en konsult med juridisk kompetens som ska arbeta som Utlämnandejurist.
De huvudsakliga arbetsuppgifterna innebär att arbeta med sekretessprövning av handlingar kopplat till begäran om utlämnande av allmänna handlingar, handlägga överklagan av utlämnanden, handlägga ärenden om utlämnanden inom enskild verksamhet, handlägga ärenden om omhändertagande av journalarkiv. Vidare ska du stödja chefer och medarbetare i juridiska frågor, genomföra mindre rättsutredningar inom området.
Du kommer vara placerad på rättsenheten och rapporterar till chefen för rättsenheten och myndighetsledningen. I din roll som Utlämandejurist kommer du även att fungera som kontaktperson till de registrerade och till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY).
Övriga arbetsuppgifter i rollen som Utlämnandejurist:
• Vara ett kunskapsstöd samt övervaka efterlevnaden av dataskyddsförordningen och annan tillämplig dataskyddslagstiftning
• Bistå i utredning av informationssäkerhetsincidenter innefattande personuppgifter
• Ge råd vid genomförande av konsekvensbedömning av dataskydd
• Omsätta kraven inom dataskydd till ändamålsenliga praktiska och organisatoriska åtgärder som skapar förutsättningar att - Uppnå IVO:s mål samtidigt som enskildas intressen skyddas
Uppdragsperiod och omfattning:
Tjänsten som Utlämnandejurist är ett konsultuppdrag på heltid med omgående start och beräknas pågå under 4-6 månader.
Plats för uppdraget
Uppdraget kan genomföras på distans, vilket innebär att du inte behöver vara fysiskt placerad på någon specifik ort, förutsatt att du kan utföra uppdraget på ett fullgott sätt.
Krav för tjänsten:
• Jur kand, juristexamen eller likvärdig utbildning
• Minst ett (1) års arbetslivserfarenhet som jurist
• Goda kunskaper i MS Office eller likvärdigt
• Kunna kommunicera obehindrat på svenska, såväl i tal som i skrift.
För att vi ska ha möjlighet att ta dig vidare i processen behöver du tydligt redogjort i ditt CV att samtliga ovan krav är uppfyllda. Ange vilket/vilka uppdrag som påvisar efterfrågad erfarenhet. Tidsperiod ska anges i år och månad ÅÅ-MM.
Meriterande för tjänsten:
• Minst tre (3) års arbetslivserfarenhet som jurist
• Kunna kommunicera obehindrat på engelska, såväl i tal som i skrift.
• Minst 3 års dokumenterad erfarenhet av offentlig rätt och sekretessprövning enligt OSL
• God kunskap om:
Offentlighets- och sekretesslagen (OSL)
Tryckfrihetsförordningen (TF)
Dataskyddsförordningen (GDPR) i förhållande till utlämnande
Förvaltningslagen
• Förmåga att snabbt analysera och göra rättssäkra sekretessprövningar
• Erfarenhet av arbete i statlig myndighet eller annan offentlig verksamhet
• Har vana att arbeta i diarieförings- och ärendehanteringssystem
Om dig
Vi söker dig med juridisk kompetens som är serviceinriktad, flexibel, lösningsfokuserad och har ett tillmötesgående sätt. Vidare behöver du vara snabblärd och ansvarstagande med ett gott självledarskap. Du har förmåga att arbeta strukturerat på ett effektivt sätt.
För att säkerställa en kompetensbaserad rekrytering kan arbetspsykologiska tester förekomma i denna process. Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet, urval sker löpande med sista ansökningsdag 2025-09-17
Kontaktuppgifter
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare: Anki Arnquist via Adecco 's växel 010 - 173 73 00 eller e-post: anki.arnquist@adecco.se
Har du frågor angående registrering, var god kontakta supporten via info@adecco.se
