Jurist till enheten för tillsyn över hemliga tvångsmedel
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2026-08-03
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Vill du arbeta med juridiska frågor som har betydelse för både individ och samhälle? Det här är en spännande möjlighet för dig som vill kombinera juridiskt arbete med komplexa frågeställningar inom ett samhällsaktuellt rättsområde.
Myndigheten präglas av de reformer som har skett under senare år, vilket innebär att du blir en del av en organisation i förändring där juridiken spelar en viktig roll. Vi erbjuder en dynamisk arbetsplats där du får stort utrymme att påverka och göra verklig skillnad.
Om myndigheten
Myndigheten för säkerhet och integritetsskydd är en statlig myndighet som har till uppgift att biträda Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden, ett särskilt beslutsorgan inom myndigheten, i dess tillsyn över bl.a. brottsbekämpande myndigheters användning av hemliga tvångsmedel och kvalificerade skyddsidentiteter, och över Polismyndighetens och Säkerhetspolisens behandling av personuppgifter i den brottsbekämpande verksamheten. I delegationer inom myndigheten handläggs ärenden om bl.a. tillstånd till kvalificerade skyddsidentiteter och ärenden om registerkontroll.
Läs mer på www.msi.sePubliceringsdatum2026-08-03Dina arbetsuppgifter
Tillsynsverksamheten vid myndigheten är uppdelad på två enheter, en med inriktning främst på hemliga tvångsmedel och en med inriktning främst på personuppgiftsbehandling. Du kommer att vara placerad vid den enhet som har inriktning på hemliga tvångsmedel men kan komma att få arbeta med frågor som rör hela myndighetens verksamhetsområde.
Arbetsuppgifterna består främst i att handlägga och föredra ärenden som förekommer i myndighetens verksamhet samt att göra rättsutredningar. Du kommer även att delta vid inspektioner och andra undersökningar hos de brottsbekämpande myndigheterna samt bereda och föredra remissyttranden.
Om dig
Vi söker dig som är notariemeriterad jurist och har ytterligare minst två års erfarenhet av kvalificerat juridiskt arbete.
Det är meriterande om du har:
• erfarenhet av tillsynsarbete
• erfarenhet av juridiskt arbete vid brottsbekämpande myndighet eller Regeringskansliet
• kunskap om och praktisk tillämpning av regelverket som styr användningen av hemliga tvångsmedel Dina personliga egenskaper
Du är en ansvarstagande, initiativrik och noggrann person som är van att arbeta självständigt och strukturerat. Du är analytisk och har ett gott omdöme. Dessutom krävs att du har god skriftlig och muntlig framställningsförmåga och god förmåga att samarbeta med andra. För att trivas med arbetet bör du ha ett intresse för integritetsskyddsfrågor. Verksamheten ställer höga krav på säkerhet och sekretess, därför förutsätts att du har ett högt säkerhetsmedvetande.
Stor vikt läggs vid dina personliga egenskaper.
Om anställningen
Anställningsform: Tillsvidare. Myndigheten tillämpar provanställning om sex månader.
Antal tjänster: En eller möjligen två
Anställningsbenämning: Föredragande
Omfattning: Heltid
Tillträde: Enligt överenskommelse
Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Godkänd säkerhetsprövning med registerkontroll är en förutsättning för anställning.Övrig information
Myndigheten bytte ledningsform den 1 mars 2026. Myndigheten gick då från att vara en nämndmyndighet ledd av Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden till att bli en enrådighetsmyndighet som leds av en direktör. I samband med detta bytte myndigheten namn från Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden till Myndigheten för säkerhet och integritetsskydd. Säkerhets- och integritetsskyddsnämndens tillsynsuppdrag har inte påverkats av förändringen.
Vi sitter i moderna, nyrenoverade lokaler belägna i centrala Stockholm. Vi månar om våra medarbetares hälsa och erbjuder friskvårdstimme och generöst friskvårdsbidrag. Du ges goda möjligheter till kompetensutveckling så du kan växa i din roll.
Kontakt
Vill du veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta Ida Olsson, enhetschef, 08-617 98 01 (åter från semester 10 augusti).
Har du frågor om rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta HR-ansvarig Sandra Erdös, 08-617 98 26.
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet, men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Hur du ansöker
Välkommen med din ansökan i form av personligt brev och CV senast den 23 augusti 2026. Bifoga relevanta betyg och intyg. Skicka till Myndigheten för säkerhet och integritetsskydd, Box 22523, 104 22 Stockholm eller per e-post till: jobb@msi.se
Ange referens 203-2026 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23
E-post: jobb@msi.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Myndigheten för säkerhet och integritetsskydd
(org.nr 202100-5703)
Drottninggatan 89 (visa karta
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113 60 STOCKHOLM Arbetsplats
Myndigheten för säkerhet & integritetsskydd Jobbnummer
10019565