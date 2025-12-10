Jurist till enheten för onlineplattformar på PTS
2025-12-10
Vill du vara med och skapa en tryggare och säkrare onlinemiljö? I rollen som jurist hos oss får du chansen att arbeta med utmanande juridiska frågor i en dynamisk och utvecklingsinriktad miljö.
Vi jobbar med det alla tar för givet - att kunna kommunicera. Hos oss ser vi till att det fungerar nu och i framtiden, för alla.
Den digitala världen växer - med nya möjligheter, men också nya risker. I syfte att göra den digitala miljön säker, trygg och tillförlitlig för användare har EU antagit förordningen om digitala tjänster (Digital Services Act, DSA). Det främsta målet med förordningen är att förhindra olaglig och skadlig verksamhet på nätet samt motverka spridningen av desinformation.
Sedan februari 2024 är PTS Sveriges samordnare för digitala tjänster (Digital Services Coordinator) och tillsynsmyndighet för flera bestämmelser i förordningen. Det är vår enhet som ansvarar för PTS DSA-arbete.
"Jag, som kommer att bli din chef, heter Morgan Westéus och jag leder enheten för onlineplattformar i nära samarbete med min ställföreträdande enhetschef, Linnea von Gegerfelt. Vi tror på ett öppet samarbete utan prestige och vi strävar efter att skapa en utvecklande arbetsmiljö där du får ta ansvar och växa i din roll."
Om rollen
Som jurist på enheten för onlineplattformar kommer du, enskilt eller som en del av en arbetsgrupp, bland annat att arbeta med att representera PTS i olika nationella och internationella sammanhang. Det kan till exempel handla om deltagande i internationella arbetsgrupper samt kontakter med marknadsaktörer, branschföreträdare, andra organisationer och myndigheter. Du kommer även att genomföra rättsutredningar, medverka i tillsynsarbete av exempelvis digitala plattformar och handlägga olika typer av ansökningsärenden. Arbetet kan också innebära att du skriver och föredrar beslut och remissvar, deltar i föreskriftsarbete samt bistår i eventuella domstolsprocesser. Utöver detta kommer du också att vara delaktig i att utveckla våra interna processer och arbetssätt. Dina arbetsuppgifter kan komma att utvecklas i takt med förändringar av vårt uppdrag.
Om teamet
Enheten för onlineplattformar är en av fyra enheter inom avdelningen för marknadsreglering. På enheten arbetar idag åtta jurister och tre handläggare. Eftersom området vi verkar inom ständigt växer och utvecklas, förväntas enheten expandera i takt med detta.
Om dig
För att lyckas i rollen ser vi att du är samarbetsorienterad med ett prestigelöst förhållningssätt. Du arbetar effektivt och strukturerat samtidigt som du trivs med att arbeta i en föränderlig miljö där förutsättningar kan ändas med kort varsel. Vidare är du ansvarstagande med förmåga att leverera resultat med god kvalitet på utsatt tid. Dina personliga egenskaper är viktiga, därför kommer vi att lägga stor vikt vid dessa.
Vi söker dig som har:
• Svensk juristexamen (270 hp, tidigare jur.kand.).
• Notarietjänstgöring.
• Mycket god kommunikationsförmåga i tal och skrift på svenska och engelska.
Det är även meriterande om du har:
• Ett par års aktuell arbetslivserfarenhet av kvalificerat juridiskt utredningsarbete i svensk privat eller offentlig sektor.
• Aktuell erfarenhet av arbete med tillsyn i offentlig sektor.
Vårt erbjudande
Vi tar livet på allvar. Hos oss kan du ha ett liv på och utanför jobbet. Mår du bra, mår vi bra. Därför erbjuder vi konkurrenskraftiga löner, flexibla arbetstider och möjlighet till distansarbete. Vi har även generöst friskvårdsbidrag och två friskvårdstimmar varje vecka.
Dessutom får du förmånliga villkor för lunch, semester, föräldraledighet, pension och vid sjukdom. Här kommer du arbeta i moderna aktivitetsbaserade lokaler på Hälsingegatan 38. Som statlig myndighet erbjuder vi en trygg och stabil arbetsmiljö där du kan känna dig säker. Vi skapar morgondagens samhälle och måste ligga i framkant. Hos oss kommer du att växa med uppgifter hela tiden.
Bra att veta
Tjänsten är en tillsvidareanställning med inledande provanställning om sex månader. Placering i Stockholm med start snarast möjligt enligt överenskommelse. Din tjänstetitel blir Jurist.
För att vi ska kunna göra en rättvis och objektiv bedömning av din kompetens ber vi dig att inte inkludera bild, personnummer eller adress i ditt CV. Vi har valt att inte efterfråga personligt brev då vi istället använder urvalsfrågor. Detta för att vi vill lägga fokus på din erfarenhet och kompetens, vilket bidrar till en mer effektiv och rättvis rekryteringsprocess. Tester kommer att ingå i processen. Om du har skyddade uppgifter, vänligen kontakta vår HR-specialist.
För ytterligare information, vänligen kontakta enhetschef Morgan Westéus Morgan.Westeus@pts.se
eller HR-specialist Hedvig Olsson hedvig.olsson@pts.se
För frågor relaterade till våra lokala fackliga arbetstagarorganisationer, vänligen maila till saco@pts.se
eller st@pts.se
Välkommen med din ansökan senast den 30 december 2025.
Urvalsarbetet kommer att påbörjas under vecka 3 2026.
