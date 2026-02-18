Jurist till enheten för hälso- och sjukvårdsjuridik
2026-02-18
Vill du vara en del av Socialstyrelsens arbete med att stödja i utvecklingen av hälso- och sjukvården? Har du dessutom gedigen kunskap inom hälso- och sjukvårdsjuridik och ett intresse för dessa frågor?
Om tjänsten
Rättsavdelningen ansvarar för de rättsliga frågorna på myndigheten och består av fyra enheter, varav en är enheten för hälso- och sjukvårdsjuridik. Som jurist på avdelningen har man bl.a. ansvar för att göra rättsutredningar och ge juridiskt stöd inom ramen för projekt, ta fram föreskrifter och allmänna råd samt vara projektledare för regeringsuppdrag inom vårt ansvarsområde.
Om dig
Vi söker dig som trivs med att arbeta i team, med utvecklingsinriktat arbete i en stödjande roll gentemot hälso- och sjukvården. Arbetsuppgifterna ställer krav på att du är strukturerad och att du har en god kommunikativ förmåga. Du ska också vara problemlösande likväl som initiativtagande och driven. Du ska dessutom vara självständig och samtidigt samarbetsinriktad. Vid rekryteringen kommer vi att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Vi söker dig som har
• juristexamen eller juristkandidatexamen
• aktuell erfarenhet av juridiskt arbete på förvaltningsmyndighet eller domstol
• förmåga att kunna uttrycka dig väl på svenska i tal och skrift
• erfarenhet av arbete med juridiskt stöd och granskning
Det är meriterande om du har
• relevant erfarenhet av arbete med hälso- och sjukvårdsjuridik
• erfarenhet av arbete med hälso- och sjukvårdsfrågor i en verksamhet på nationell nivå
• erfarenhet av att bidra i utvecklingsarbete
• erfarenhet av att ta fram myndighetsföreskrifter eller utarbeta författningsförslag inom ramen för regeringsuppdrag eller utredningar vid Regeringskansliet
Bra att veta
Anställningen är tillsvidareanställning på heltid och inleds med provanställning i sex månader, med start enligt överenskommelse. Du utgår ifrån kontoret i Stockholm men har möjlighet att arbeta på distans upp till två dagar i veckan. Din tjänstetitel blir jurist och din placering är på rättsavdelningen, enheten för hälso- och sjukvårdsjuridik.
När du ansöker får du besvara ett antal urvalsfrågor som är kopplade till kravprofilen i annonsen. Dina svar används som en del av urvalsarbetet och kan avgöra om du går vidare i rekryteringsprocessen eller inte. Det är därför viktigt att du svarar så utförligt och tydligt som möjligt. Vi använder oss inte av personligt brev vid urvalet, därför bifogar du endast ditt CV.
Om du har frågor om tjänsten, kontakta enhetschef Emil Bergschöld på emil.bergschold@socialstyrelsen.se
Vid frågor om rekryteringsprocessen kontakta personalspecialist Rebecka Modahed på rebecka.modahed@socialstyrelsen.se
. Fackliga företrädare för SACO-S är Isabelle Ålander, isabelle.alander@socialstyrelsen.se
Facklig företrädare för ST/OFR är Anders Nordlund, anders.nordlund@socialstyrelsen.se
Samtliga nås på tel. 075-247 30 00.
Har du skyddad identitet? Kontakt angiven personalspecialist ovan.
Välkommen med din ansökan senast den 8 mars.
