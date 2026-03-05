Jurist till barn- och utbildningsförvaltningen, Solna stad
2026-03-05
Vill du vara med och utveckla en förvaltning som skapar goda förutsättningar för barn och elevers lärande? Som jurist inom barn- och utbildningsförvaltningen får du en central roll i att säkerställa rättssäkerhet, korrekt myndighetsutövning och juridiskt stöd till verksamheterna.
Du bidrar till att beslut, processer och arbetssätt vilar på gällande lagstiftning och att förvaltningen uppfyller sina rättsliga skyldigheter gentemot barn, elever och vårdnadshavare. Publiceringsdatum2026-03-05Om företaget
Barn- och utbildningsförvaltningen svarar för utbildning av barn och elever. I verksamheten ingår förskola och öppen förskola, fritidshem, grundskola, anpassad grundskola, gymnasieskola, samt anpassad gymnasieskola.
Barn- och utbildningsförvaltningen söker nu en jurist till avdelning administration som bland annat ansvarar för placering förskola och skola, myndighetshandläggning, utredningar, tillsyn över fristående förskolor, mottagande i anpassad skola och ansökningar om tilläggsbelopp. Du kommer med din kompetens och erfarenhet att arbeta inom dina ansvarsområden men ska också kunna bidra till avdelningens och förvaltningens gemensamma mål och aktiviteter.
Vad innebär arbetet?
I denna tjänst ingår ansvar för bland annat att:
- Bistå förvaltningen och verksamheterna i juridiska frågor.
- Omvärldsbevaka ny lagstiftning.
- Ta fram och genomföra utbildningar till nämnd och verksamheter.
- Ta fram rutiner och mallar.
- Göra egna utredningar/ta fram underlag i ärenden inom förvaltningens arbetsområde.
- Vara ett kvalitetssäkrande stöd i tillsynsärenden och klagomål mot utbildningen.
- Skriva fram yttranden till domstol och andra myndigheter.
- Barnrättsstrateg.
Vem söker vi?
Till rollen som jurist söker vi dig som drivs av att bidra till en rättssäker och effektiv myndighetshandläggning. Du kommer med din kompetens och erfarenhet att vara specialist inom ditt ansvarsområde men ska också kunna bidra till avdelningens gemensamma mål och aktiviteter.
Vi söker dig som har:
- Juristexamen.
- Aktuell och flerårig erfarenhet från arbete med skoljuridik.
- Mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska.
- Erfarenhet av att hålla föredrag och presentationer.
- Flerårig erfarenhet av kvalificerat juridiskt arbete från offentlig sektor där förvaltningsrätt ingår.
Som person är du trygg i dig själv och i din yrkesutövning. För rollen krävs att du är flexibel och har lätt för att anpassa dig till förändrade omständigheter. Du är noggrann, strukturerad och kvalitetsmedveten och strävar efter att leverera resultat av hög standard. Samtidigt är du en lagspelare som trivs med samarbete och bidrar till ett konstruktivt och lösningsfokuserat arbetsklimat.
Du är van vid och har förmågan att arbeta självständigt med många kontaktytor, där samarbete och relationsskapande är framgångsfaktorer. Dessutom har du en stark språklig och analytisk förmåga, vilket gör dig skicklig på att tolka, formulera och anpassa information på ett precist och målgruppsanpassat sätt. Du har en hög arbetskapacitet och förmåga att självständigt prioritera ditt arbete.
Vårt erbjudande
- Möjlighet till distansarbete upp till två dagar i veckan, i den mån det fungerar för verksamheten.
- Ett meningsfullt arbete där du och dina medarbetare kan göra skillnad.
- Gott kollegialt samarbete och kunskapsutbyte där du får växa i din yrkesroll.
- Interna utbildningar.
- Friskvårdsbidrag.
Är du rätt person för oss erbjuds du en tillsvidaretjänst inom en verksamhet med engagerade och drivna medarbetare som arbetar för alla barns rätt till utbildning!
Läs gärna mer om Solna stad som arbetsgivare https://www.solna.se/jobba-hos-oss/solna-stad-som-arbetsgivare
Mer information om ansökan
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med tillträde enligt överenskommelse. För ytterligare frågor kontakta avdelningschef Malin Svanström, Malin.Svanstrom@solna.se
.
Varmt välkommen med din ansökan innehållandes CV senast den 22 mars 2026. I denna rekrytering ansöker du utan personligt brev. När du söker kommer du få svara på frågor relevanta för tjänsten. Urvalsarbete och intervjuer kan komma att ske löpande.
Vi tar enbart emot ansökningar via vårt rekryteringssystem. Solna stad har gjort medieval för samtliga rekryteringar, så vi undanber oss därför samtal från annonssäljare eller säljare av rekryteringstjänster.
Har du skyddade personuppgifter? Registrera inte din ansökan på webbplatsen/Varbi, utan ta kontakt med rekryterande chef för att veta hur du ska skicka in din ansökan. Du bör vara varsam med vilken information du delar i din ansökan. Delge därför bara information som är relevant för den aktuella tjänsten. Ersättning
Individuell lönesättning
Sista dag att ansöka är 2026-03-22
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/143". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 212000-0183) Arbetsplats
Barn- och utbildningsförvaltningen, Central förvaltning Kontakt
Malin Svanström Malin.Svanstrom@solna.se
9780165