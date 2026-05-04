Jurist till Avdelningen för värdebaserad prissättning på TLV
2026-05-04
Vill du vara med och bidra till TLV:s vision mesta möjliga hälsa för skattepengarna? Med våra olika kompetenser och bakgrunder arbetar vi varje dag för att förverkliga vår vision och nu söker vi dig som också känner ett stort engagemang för vårt uppdrag. Vi sitter i ljusa, fina lokaler på Kungsholmen i Stockholm, tio minuters promenad från Stockholms central. Kom och arbeta med oss!
Vi söker nu en eller flera jurister till den juridiska enheten på Avdelningen för värdebaserad prissättning. Enheten är nybildad och vi söker dig som vill vara med och utveckla nya arbetssätt tillsammans med kollegor i en prestigelös miljö. Vi är en mindre myndighet där möjligheten att vara med och påverka är stor.
På den juridiska enheten arbetar ca sju jurister som ger juridiskt stöd till hela avdelningen. Avdelningen handlägger ansökningar om subvention av läkemedel från företag samt omprövar redan subventionerade produkter. Avdelningen gör även hälsoekonomiska bedömningar av klinikläkemedel och medicintekniska produkter, vilka används som underlag för regionernas rekommendationer och inköpsbeslut. Vidare ansvarar avdelningen för TLV:s regionsamverkan, trepartsöverläggningar mellan företag, regioner och TLV samt samordningen av arbetet med EU:s HTA-förordning.
Om jobbet
Som jurist arbetar du både självständigt och i arbetsgrupper tillsammans med andra professioner som exempelvis medicinska utredare, hälsoekonomer och analytiker.
Som jurist ger du juridiskt stöd i ärenden som rör pris och subvention för läkemedel, där beslut fattas av Nämnden för läkemedelsförmåner. Du ansvarar för de rättsliga bedömningarna inom förmånslagstiftningen samt medverkar i framtagandet av beslut. Du handlägger remisser och tar fram remissvar. Du bistår även med juridiska analyser och allmänjuridisk rådgivning angående exempelvis utlämnande av allmän handling. Du föredrar också yttranden till förvaltningsdomstol. Ett utvecklingsområde för myndigheten är EU-gemensamt arbete. Centrala rättsområden är förvaltningsrätt, offentlighet och sekretess samt den lagstiftning som rör TLV:s verksamhetsområden.
Arbetsuppgifterna innebär att du jobbar med juridiskt utredningsarbete i frågor som rör det juridiska ramverk som ligger till grund för vår verksamhet. Det finns också möjlighet till deltagande i arbeten på övergripande nivå som till exempel interna utvecklingsarbeten, regeringsuppdrag och föreskriftsarbete. I arbetsuppgifterna ingår att kommunicera resultaten både skriftligt och muntligt, och rollen innebär mycket interaktion med andra människor. Det rör internt samarbete med kollegor i olika funktioner såväl som samverkan med exempelvis myndigheter, regioner, branschföreträdare, företag och patientföreningar.
Vi strävar efter att arbeta över enhets- och avdelningsgränser för att uppnå enhetlighet och öka lärandet i organisationen. Vi arbetar därför även tillsammans med juristerna på TLV:s andra avdelningar och myndighetens rättsenhet.
Jag som blir din chef heter Elin Borg. Som ledare är jag engagerad, lyhörd och jag värdesätter en öppen dialog och gott samarbete. Jag tror på att vi når bäst resultat genom att dela kunskap, lära av varandra och ta tillvara den kompetens som finns i gruppen. Min ambition är att vara en närvarande chef som bygger förtroende och skapar en arbetsmiljö där trivsel, gemenskap och professionell utveckling står i fokus.
Kvalifikationer
Vi söker dig som har
en jurist- eller juris kandidatexamen.
minst fem års arbetslivserfarenhet efter examen, varav minst tre års aktuell erfarenhet av arbete på myndighet
goda kunskaper i förvaltningsrätt och sekretesslagstiftning
mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska.
Det är meriterande om du har erfarenhet av
arbete på domstol eller statlig förvaltningsmyndighet
juridiskt arbete med hälso- och sjukvårdsrelaterade frågor
lagstiftningsarbete eller föreskriftsarbete
arbete med regeringsuppdrag och andra större projekt
samarbete med olika professioner
Som person är du flexibel och van att hantera parallella arbetsuppgifter som ingår i olika processer med både korta och långa ledtider och tydliga tidsfrister. Du har lätt för att samarbeta i tvärprofessionella sammanhang och förstår hur olika kompetenser kan tas tillvara och komplettera varandra i en grupp. Du trivs i en händelserik miljö som ställer höga krav på juridiskt kunnande både på bredden och djupet. Du arbetar självständigt, tar gärna egna initiativ och fokuserar på att hitta lösningar, samtidigt som du har lätt för att prioritera i ditt arbete.
Enheternas utredningar presenteras både skriftligt och muntligt vilket förutsätter att du har god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Se gärna vår kollega som berättar om hur det kan vara att arbeta på TLV https://www.tlv.se/om-tlv/jobba-hos-oss/sa-ar-det-att-jobba-pa-tlv/mot-mathilda-cedergren.html
Anställningsform
Tillsvidareanställning, på heltid, som inleds med sex månaders provanställning. Tillträde så snart som möjligt, enligt överenskommelse.
Välkommen med din ansökan märkt med diarienummer 1689/2025 senast den 24 maj 2026.
Vi jobbar kompetensbaserat och rekryteringsprocessen består av en telefonavstämning, digital intervju samt en uppföljande intervju inkl. ett arbetsprov på vårt kontor. Vi använder oss av urvalsfrågor som är kopplade till kravprofilen så du bifogar inte något personligt brev utan endast ditt CV.
På TLV utgår vi från att varje människa är unik och vi verkar tillsammans för mångfald och inkludering samt en jämlik och jämställd arbetsmiljö Vi värdesätter de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten och ser därför gärna sökande med olika bakgrund och livserfarenhet.
Läs mer om TLV på vår hemsida!
