Jurist till avdelningen för finansiell stabilitet
Sveriges riksbank / Juristjobb / Stockholm
2026-02-04
Är du en kunnig jurist med stort intresse för samhällsekonomiska frågor som vill arbeta i händelsernas centrum och dessutom bidra i arbetet med att värna finansiell stabilitet samt säkerställa god beredskap att hantera finansiella kriser? Då är det här en tjänst för dig.
VI ERBJUDER DIG
Som jurist på avdelningen för finansiell stabilitet hanterar du en bred palett av juridiska frågor inom vårt arbete att värna finansiell stabilitet och hantera finansiella kriser. Du tillhör enheten för finansiella sammanlänkningar, men dina arbetsuppgifter omfattar frågor som rör hela avdelningen. Du samarbetar med ekonomer på avdelningen och med andra jurister i Riksbanken samt stödjer avdelningsledningen i juridiska avvägningar inom ramen för avdelningens arbete.
DET HÄR GÖR DU HOS OSS
Du arbetar med policyfrågor inom finansiell stabilitet genom att göra rättsliga analyser och ge rättsliga råd. I arbetet ingår att förbereda beslutsunderlag som presenteras för avdelningschefer och Riksbankens direktion. Du bidrar även till avdelningens krisberedskap, internationellt arbete och analys av det finansiella systemet. Detta kan inkludera analyser relaterat till Riksbankens likviditetsstödjande roll, lagstiftning som gäller finansmarknaden, att hantera löpande juridiskt arbete inklusive offentlighet och sekretess, avtalsförhandlingar samt interagera med andra myndigheter i juridiska frågor. Du kommer även att arbeta med internationella frågor, antingen som medlem i en internationell grupp eller genom att delta i beredningar för andra medarbetares internationella möten.
DITT TEAM
Riksbanken består av nio avdelningar. Enheten tillhör avdelningen för finansiell stabilitet, och du kommer att tillhöra enheten för finansiella sammanlänkningar som består av omkring 10 medarbetare med kompetenser inom bland annat analys av icke-banker, krisberedskap och internationella frågor. Du samarbetar med avdelningens och bankens övriga jurister, däribland på rättssekretariatet. Här kan du läsa mer om Riksbankens organisation.
MER OM DIG
Du har en svensk juristexamen (f.d. juris kandidatexamen) och minst fem års erfarenhet av kvalificerat juridiskt arbete. Vidare har du erfarenhet av kvalificerat juridiskt arbete på en statlig myndighet. Det är meriterande om du har erfarenhet av kvalificerat juridiskt arbete relaterat till lagstiftning som gäller finansmarknaden, finansiella företag i kris, krisberedskap, höjd beredskap eller EU-rätt inom något relevant område som till exempel statsstöd. Det är även meriterande om du har erfarenhet av projektledning.
Som person har du god analytisk förmåga, helhetssyn och omdöme att kunna väga samman komplex information och olika hänsynstaganden. Du är självgående men har också god samarbetsförmåga och är därmed lyhörd för olika synsätt och perspektiv, samt är noggrann och har hög integritet. Du är också skicklig på att presentera och förklara juridiska aspekter på ett pedagogiskt sätt. Att du har ett stort intresse för finansiella stabilitetsfrågor, det finansiella systemet och dess påverkan på den samhällsekonomiska utvecklingen ser vi som en självklarhet!
MER OM TJÄNSTEN
Tillträde: Enligt överenskommelse, men gärna så snart som möjligt.
Anställningstyp: Tillsvidareanställning, provanställning kan tillämpas.
Placering: Huvudkontoret Stockholm
Arbetstid: Förtroendearbetstid
Möjlighet att jobba distans: 1 eller 2 dagar i veckan
Förmåner: Generösa semestervillkor, löneväxling till pension, subventionerad lunch, friskvårdsbidrag, subventionerad massage och tillgång till gym och ledarledda träningspass.
Tjänsten kan komma att placeras i säkerhetsklass och en säkerhetsprövning innefattande registerkontroll, säkerhetsprövningssamtal och särskild personutredning görs då för slutkandidaten. För vissa tjänster ställs krav på svenskt medborgarskap.
ATT JOBBA PÅ RIKSBANKEN
Riksbanken är en myndighet under riksdagen som ser till att pengarna behåller sitt värde över tid och att betalningar kan ske säkert och effektivt. Vi ger också ut Sveriges sedlar och mynt. Vi arbetar på medborgarnas uppdrag för en stark och säker ekonomi. Här får du utmaning och utveckling varje dag i en händelserik miljö. Hos oss får du kunniga och engagerade kollegor och stor möjlighet till kompetensutveckling. Läs mer om hur det är att arbeta på Riksbanken här.
ANSÖK
Vi vill ha din ansökan med CV och personligt brev senast den 25 februari. Vi vill att du i denna rekrytering besvarar ett antal urvalsfrågor. På så vis kan du enkelt söka tjänsten och vi ges möjligheten att utvärdera våra kandidater på lika villkor. Logiska tester och arbetsprov kan komma att ingå som en del av rekryteringsprocessen. Vi genomför också bakgrundskontroller på slutkandidaterna, vilket innebär att vi kontrollerar examensbevis eller annat dokument som styrker din utbildning.
Du kan läsa mer om hur det fungerar när du söker jobb på Riksbanken här. Vi ser fram emot att få kontakt med dig!
