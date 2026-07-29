Jurist till Arvsenheten på Kammarkollegiet
Kammarkollegiet / Juristjobb / Stockholm Visa alla juristjobb i Stockholm
2026-07-29
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kammarkollegiet i Stockholm
, Karlstad
, Härnösand
eller i hela Sverige
Vill du vara med och bidra till att goda idéer kan omsättas till en bättre tillvaro för barn, unga, personer med funktionsnedsättning och äldre över 65 år? Lockas du av tanken på arbete i en verksamhet med ett tydligt socialt engagemang med en förmåga att göra skillnad? Då ska du läsa vidare!
Allmänna arvsfonden bildades 1928 då arvsrätten för kusiner upphörde. Arvsfonden ärver om det saknas arvsberättigade släktingar. Arvsfondens uppdrag är att finansiera ideellt drivna projekt för bland annat barn och ungdomar, och bidrar också till om-, ny- och tillbyggnationer i sådan verksamhet.
På Arvsenheten arbetar idag 25 jurister, ekonomer och administratörer. Tillsammans med Projektenheterna 1, 2 och 3 samt Enheten för stöd och uppföljning utgör vi Arvsfondsavdelningen med totalt 75 medarbetare.
Arbetsbeskrivning
Den huvudsakliga uppgiften för juristerna på Arvsenheten är att i samverkan med arvsfondens gode män handlägga frågor som uppkommer vid avveckling av dödsbon där Arvsfonden är dödsbodelägare. Som jurist har du ett flertal avvecklingsärenden parallellt som du driver framåt. Frågorna spänner över stora delar av det civilrättsliga området, med arvsrätten i fokus. Till arbetsuppgifterna hör också att ta ställning till testamentariska förordnanden som utesluter Allmänna arvsfonden från arv.
I tjänsten ingår även att arbeta med att utveckla verksamheten. Detta kan ske inom ramen för pågående projekt såväl som ett återkommande inslag i vårt arbete med ständiga förbättringar.
Hos oss har du stora möjligheter att driva ärendena inom ditt område framåt, och disponera din tid efter vad arbetet kräver. Vi tror att du är rustad för att ta ett sådant ansvar, och att du stimuleras av att bidra till en verksamhet som gagnar vårt samhälle. Tjänsten bjuder också på en omväxlande och lärorik miljö med möjligheter och utrymme för verksamhetsutveckling.
Är du vår nya kollega?
Vi söker dig som har:
svensk jur.kand eller juristexamen (180/270hp)
minst två års aktuell erfarenhet av kvalificerat juridiskt arbete
relevant erfarenhet av ekonomisk familjerätt på exempelvis familjerätts- eller advokatbyrå
Personliga egenskaper
Du kommer arbeta i nära samarbete med kollegor som har kompletterande kompetenser, men också självständigt och med eget beslutsfattande. Det här är en tjänst som ställer höga krav på personlig mognad, flexibilitet, noggrannhet och förmåga att prioritera. Du har en god förmåga att anpassa ditt språk efter mottagaren. Du är ansvarstagande och lösningsfokuserad, samt arbetar strukturerat och utför ditt arbete med hög kvalitet.
Vi är en prestigelös arbetsplats och tror på att vi är bäst tillsammans.
Vi lägger mycket stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Kammarkollegiet eftersträvar mångfald och värdesätter de kvaliteter den tillför verksamheten. Vi sätter kompetensen i fokus och välkomnar alla sökande oavsett kön, könsidentitet och könsuttryck, etnisk och social tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsförmåga, sexuell läggning och ålder.
Mer information
Tillsvidareanställning som inleds med sex månaders provanställning. Tjänsten är placerad i Stockholm där vi sitter i aktivitetsbaserade lokaler på Slottsbacken mitt emot Kungliga slottet i Gamla stan.
Tillträde snarast (enligt överenskommelse).
Ansökan
I denna rekrytering vill vi inte att du bifogar ett personligt brev, för att kunna göra en rättvis och likvärdig bedömning av dig som sökande använder vi oss i stället av urvalsfrågor. Vi ber dig därför att svara på frågorna så utförligt som möjligt så att vi kan avgöra hur väl du matchar den efterfrågade kompetensen. Bifoga även ditt CV.
Välkommen med din ansökan senast 19 augusti 2026
Kontaktpersoner
Mathias Westrell, Enhetschef, telefon 08-700 09 66
Mia Andric Rysén, HR-specialist, mailto:mia.andric@kammarkollegiet.se
Våra fackliga representanter når du lättast under sommarsemestern via deras respektive mailadresser: mailto:ST@kammarkollegiet.se
samt mailto:SACO@Kammarkollegiet.se
Övrigt
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför vänligen men bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Kammarkollegiet är en statlig myndighet under Finansdepartementet. Vi är omkring 370 medarbetare som arbetar med uppdrag inom juridik, administration, ekonomi, försäkring och kapitalförvaltning. Vår breda verksamhet riktar sig till andra myndigheter men också till privatpersoner, företag, föreningar och stiftelser. Vi har kontor i Stockholm, Karlstad och Härnösand och sedan år 1539 har vi haft en central roll i den svenska statsförvaltningen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kammarkollegiet
(org.nr 202100-0829), https://www.kammarkollegiet.se/
111 30 STOCKHOLM Arbetsplats
Kammarkollegiet Jobbnummer
10014557