Jurist till arbetsmarknad och vuxenutbildning
2025-12-09
Arbetsmarknad och vuxenutbildning söker jurist till enheten anskaffning och juridik.
Teamet är bestående av tretton kompetenta och engagerade medarbetare med olika professioner inom inköp, upphandling och uppföljning. Enheten ansvarar för specialistkompetens kopplade till inköps- och upphandlingsprocessen. Arbetsmarknad och vuxenutbildningsverksamheten upphandlar större delen av sitt behov av kommunal vuxenutbildning och arbetsmarknadsinsatser från externa leverantörer med en uppskattad volym av ca 450 MSEK/år.
I rollen är framträdande rättsområden bland annat upphandlings-och avtalsrätt, skollag, offentlighet och sekretess, allmän förvaltnings- och kommunalrätt samt dataskydd. Du kommer att arbeta med juridisk kvalitetssäkring av upphandlingar och avtal, löpande juridisk rådgivning, samt domstolsprocesser.
Ditt arbete kommer att innefatta utveckling av förvaltningens interna upphandlingsrättsliga stöd med processer och rutiner. I dina arbetsuppgifter ingår även att hantera övriga juridiska frågor inom förvaltningens verksamhetsområde som bland annat att kvalitetssäkra beslut, ta fram interna styrdokument, hålla i utbildningar samt delta i samverkansgrupper och utvecklingsprojekt. Dina insatser kommer vara ett viktigt bidrag i förvaltningens strategiska arbete och utveckling med hänvisning till löpande stöd till Förvaltningens chefer. Ditt arbete har ofta en avgörande betydelse för vår verksamhet och vi törs utlova att du sällan kommer att ha tråkigt på arbetet.
Välkommen med din ansökan!Kvalifikationer
Vi söker dig som har juristexamen och dokumenterad erfarenhet av kvalificerat juridiskt arbete. Du har en bred juridisk kompetens med särskild tyngdpunkt inom upphandlings- och avtalsrätt, och har arbetat i en politiskt styrd organisation. Det är meriterande om du dessutom har erfarenhet av att driva rättsliga processer.
Du behöver vara driven och ha en förmåga att kunna ta egna initiativ för att föra arbetet framåt. Med energi och engagemang skapar du resultat både självständigt och tillsammans med andra. Du är samarbetsinriktad och bidrar till goda relationer genom att lyssna, visa respekt och alltid ha det gemensamma uppdraget i fokus.
Du kan se ditt arbete som en del i ett större sammanhang och ser du hur ditt arbete påverkar organisationen som helhet och använder olika perspektiv och information för att hitta de bästa vägarna framåt. Därtill behöver du vara analytisk, där du snabbt kan identifierar kärnan i komplexa frågor och formulerar tydliga, genomtänkta lösningar.Övrig information
Intervjuer planeras att ske under vecka 3.
Arbetsmarknad och vuxenutbildning erbjuder en arbetsplats i kontinuerlig utveckling. Vi arbetar för en hälsofrämjande och god arbetsmiljö och erbjuder bland annat flexibel arbetstid, friskvård och cykelförmåner. För oss ses mångfald som en styrka i vårt gemensamma uppdrag. Vi rekryterar utifrån en kompetensbaserad rekryteringsprocess för att säkerställa en rättvis och jämlik rekrytering.
Till din intervju behöver du ha med dig pass/nationellt id och eventuellt bevis på uppehållstillstånd om du har ett medborgarskap utanför EU/EES. Detta för att vi som arbetsgivare behöver säkerställa din identitet samt säkra att du har rätt att arbeta i Sverige.
Vill du veta mer om oss? Besök gärna vår sida på LinkedIn. https://www.linkedin.com/company/arbetsmarknad-och-vuxenutbildning-gÃƒƒÃ‚ƒÃƒ‚Ã‚¶teborgs-stad/
I Göteborg ska alla kunna växa. Fritt och självständigt. Det kräver att fler får kompetens som matchar arbetsmarknadens behov. Och därigenom jobb, en egen försörjning och möjlighet att bidra till samhället. Oavsett hur resan dit ser ut, ska alla få plats i vår stad. Därför finns förvaltningen för arbetsmarknad och vuxenutbildning.
Vi ser varje människas potential och öppnar vägar framåt. Genom att samordna Göteborgs Stads arbetsmarknadsinsatser och säkerställa den kommunala vuxenutbildningen sätter vi riktning och är ett nav för samarbete. Tillsammans med engagerade entreprenörer, akademin, internationella företag, civilsamhället och andra delar av staden jobbar vi med samlad kraft mot gemensamma mål. Så stärker vi människor och en av Sveriges största arbetsmarknader. Vi öppnar möjligheter, varje dag.
Sista dag att ansöka är 2026-01-08
Anna Brandt anna.brandt@arbvux.goteborg.se 031-3686037 Jobbnummer
