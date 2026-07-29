Jurist med kompetens inom skoljuridik till förskoleförvaltningen
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2026-07-29
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Stockholm – vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss – för stockholmarna.
Förskoleförvaltningen är en ung förvaltning med stor samlad kunskap och kompetens som bygger framtiden. I Stockholms förskolor går tiotusentals barn. Deras vardag och deras framtid är vårt uppdrag. Vi arbetar för en så bra förskola som möjligt och därför håller vi kontakt med alla som driver förskolor i Stockholms elva stadsdelsområden – oavsett om de är kommunalt drivna eller drivs i fristående regi.
Hos oss jobbar i dagsläget drygt 80 medarbetare inom många olika expertområden såsom
tillsyn och tillståndsprövning, juridik, ekonomi samt utveckling inom förskolans alla sakområden. Vi erbjuder en arbetsplats med stort engagemang och goda möjligheter att påverka ditt arbete. Vårt kontor ligger på Kaplansbacken på Kungsholmen.
Avdelningen för stadsövergripande utveckling söker en jurist till en spännande och varierad tjänst.
Välkommen till oss
Avdelningen för stadsövergripande utveckling ansvarar för att leda och samordna det stadsövergripande och systematiska kvalitetsarbetet utifrån stadens budgetdokument samt utifrån identifierade utvecklingsbehov. Vi stödjer stadsdelsförvaltningarnas kvalitetsarbete i syfte att skapa ökad likvärdighet i utbildning och undervisning i stadens förskolor. Vi består av två enheter, enheten för kvalitet och uppföljning och enheten för forskning och utveckling samt avdelningsövergripande resurser i form av handläggare, strateg och jurist som stödjer avdelningen som helhet. Vårt ansvar omfattar såväl verksamhetsutveckling som kompetensutveckling. Inom avdelningen ansvarar vi även för nätverk och forum för utveckling som bygger på nära samarbete med både stadsdelsförvaltningar, fackförvaltningar samt lärosäten och externa aktörer.
På förskoleförvaltningen finns ytterligare tre avdelningar;
Myndighetsavdelningen
Avdelningen för ekonomi och styrning
Avdelningen för ledningsstöd och IT
På förskoleförvaltningen samarbetar vi mellan avdelningarna för att vårt arbete ska ge bästa möjliga service och utveckling till alla förskolor i Stockholm.
Vi erbjuder
En arbetsplats där du får möjlighet att vara med och påverka och utveckla en avdelning som ska ligga i framkant när det gäller förskoleutveckling. Här har du goda möjligheter att vara med och utveckla och forma arbetssätt och strukturer då rollen som jurist på avdelningen är under uppbyggnad.
Utöver detta erbjuds även ett stort nätverk inom Stockholms stad, goda kompetensutvecklingsmöjligheter, flexibel arbetstid, friskvårdsbidrag och möjlighet till semesterväxling. Läs mer om våra förmåner här: https://jobba.stockholm/formaner/
Hos oss får du vara med och bidra till en förskola där barns rätt till en likvärdig utbildning alltid är i fokus.
Din roll
Avdelningen består av två enheter, Kvalitet och uppföljning och Forskning och utveckling, samt avdelningsövergripande resurser i form av handläggare, strateg och jurist till stöd för avdelningen som helhet. De tre avdelningsövergripande resurserna är direktrapporterande till avdelningschef.
Rollen som jurist innefattar en bredd av arbetsuppgifter avseende juridik som på olika sätt berör förskolans verksamhetsområde. Arbetsområdet är främst skollagstiftning, barnrätt och kommunal familjerätt. Allmän förvaltningsrätt, offentlighets- och sekretesslagstiftning och kommunalrätt är också vanligt förekommande rättsområden.
Uppdraget består av tre delar;
juridisk kompetens och perspektiv till avdelningens uppdrag som alla på olika sätt omfattar förskolans verksamhet.
juridisk rådgivning till stadsdelarnas förskoleverksamheter, exempelvis avseende svar till Skolinspektionen eller frågor som rör stadsdelarnas myndighetsutövning.
juridiskt stöd till avdelningarna Ledningsstöd och it samt Ekonomi och styrning, exempelvis avseende upphandling, avtal eller frågor som berör välfärdsbrottslighet.
Uppdraget omfattar även ansvar för att inom avdelningen vid behov leda eller delta i utredningar samt att svara på remisser och att skriva PM, rapporter och tjänsteutlåtanden. I rollen ingår också omvärldsbevakning avseende lagförändringar och dess påverkan på förskolans verksamhet och ta fram tillämpningsanvisningar. Rollen förutsätter samverkan både såväl inom förvaltningen som kontakt och samarbete med andra förvaltningar, externa aktörer som exempelvis högskolor/universitet eller andra kommuner.
Din kompetens och erfarenhet
Nu söker vi dig som har:
jur.kand. examen eller juristexamen
aktuell och gedigen erfarenhet av att leda eller delta i utredningsarbete och bedömning i offentlig verksamhet
erfarenhet av att skriva beslut, remissvar eller olika typer av tjänsteutlåtanden
mycket god förmåga att kommunicera på svenska i både tal och skrift.
Det är meriterande om du har erfarenhet av:
liknande roll i en politiskt styrd organisation
arbete inom skoljuridik
arbete inom något eller flera av följande områden barnrätt, offentlighets- och sekretesslagen eller kommunalrätt.
Du har god förmåga att samarbeta och gillar att ha många kontaktytor. Du visar omdöme vid uttalande, agerande och beslut. Du är noggrann och du väger samman komplex information och olika typer av hänsynstaganden och utifrån det gör du korrekta avvägningar och prioriteringar. Du är flexibel och har förmåga att styra om arbetsuppgifter utifrån ändrade prioriteringar. Du har en god språklig analytisk förmåga och producerar dokument av hög kvalitet. Vidare uttrycker du dig tydligt och precist, både muntligt och skriftligt, för att säkerställa en klar och effektiv kommunikation.
I den här rekryteringen lägger vi stor vikt vid ovan nämnda kompetenser, personlig lämplighet och engagemang för tjänsten.
Känner du igen dig i ovanstående beskrivning? Känns detta utmanande och spännande? Då vill vi veta mer om dig, välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms Kommun
(org.nr 212000-0142), http://www.stockholm.se/Arbete/Lediga-jobb-och-praktik/
Ragnar östbergs plan 1 (visa karta
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112 21 STOCKHOLM Arbetsplats
Förskoleförvaltningen, avdelningen för stadsövergripande utveckling Kontakt
Avdelningschef
Katarina Odén-Ryhede 08-50800811 Jobbnummer
10014544