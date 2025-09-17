Jurist med inriktning mot medicinsk forskning och dataskydd
Vill du vara med och bidra till Sveriges bästa hälso- och sjukvård och ett hållbart Västra Götaland? Som Sveriges största offentliga arbetsgivare har Västra Götalandsregionen målet att bli landets bästa offentliga arbetsplats.
Hos oss får du utföra meningsfullt arbete för samhället och stödja visionen "det goda livet". Vi på Koncernkontoret gör skillnad för patienter, medarbetare och invånare varje dag.
Genomic Medicin Sweden , GMS ( www.genomicmedicine.se)
är ett samarbete mellan Sveriges sju universitetssjukhusregioner och sju universitet med medicinsk fakultet. GMS mål är att stärka svensk sjukvård, forskning och samverkan med näringslivet inom precisionsmedicin. Tillsammans med patientorganisationer, hälso- och sjukvården, universitet och näringslivet utvecklar GMS ny diagnostik , baserad på bred gensekvensering. Detta möjliggör individanpassade behandlingsval vid bland annat sällsynta diagnoser, cancer och infektionssjukdomar.
GMS expanderar sin organisation då delar av projektet går in i en förvaltningsfas. Västra Götalandsregionen har en viktig roll i juridiska frågor för GMS. Avdelning Data och Analys söker två jurister med intresse för medicinsk rätt, IT-rätt och dataskydd. En av tjänsterna fokuserar även på biobanksfrågor inom Biobank Sverige.
Biobank Sverige utgör en nationell infrastruktur för biobankning, ett samarbete mellan alla regioner och medicinska fakulteter. Syftet är nyttiggörande av biobanker genom säker hantering av prov och information. För mer information se biobanksverige.se.
Ditt uppdrag
Som jurist stödjer du verksamheter inom Västra Götalandsregionen och nationella verksamheter inom GMS. Du samarbetar med jurister både inom och utanför Västra Götalandsregionen. Vi söker jurister med intresse för aktuell lagstiftning kring datalagring, dataskydd och integritet, för att underlätta för verksamheter att följa regelverk och främja implementering av precisionsmedicin nationellt.
I uppdraget ingår:
Vara kunskapsstöd kring dataskyddsförordningen, patientdatalagen och annan dataskyddslag.
Utforma underlag för juridiska frågor inom GMS.
Stödja samverkan mellan vård, akademi och näringsliv.
Vara resurs vid remisser till GMS.
Samarbeta med IT-arkitekter, IT-personal och bioinformatiker för vidareutveckling av den nationella genomikplattformen.
Skriva avtal och ge rådgivning om personuppgifter.
Omvärldsbevaka juridiska frågor inom området.
I uppdraget med fokus på biobanksfrågor ingår:
Delta i Biobank Sveriges juridiska arbetsgrupp och etiska råd.
Utforma underlag för juridiska frågor inom Biobank Sverige.
Utveckla avtalsmallar för delning av prov och data.
Etablera praxis för tillämpning av biobankslagen.
Utforma juridiska underlag för lagstiftningar kring biobanksområdet, inklusive OSL, GDPR och EHDS.
Vad kan vi erbjuda dig?
Västra Götalandsregionen erbjuder en dynamisk arbetsmiljö med GMS och Biobank Sverige. Här får du möjlighet att arbeta med utvecklingen av precisionsmedicin och medicinsk forskning, samt utvecklingsmöjligheter och balans i arbetslivet. Flexibla arbetsformer med möjlighet att kombinera arbete från kontor och på distans erbjuds.
För att lyckas i rollen behöver du:
Juristexamen och mångårig arbetslivserfarenhet.
Erfarenhet eller kunskap om arbete i offentlig förvaltning.
Mycket goda kunskaper inom dataskyddslagstiftningen samt IT-rätt.
Vi söker dig som är lyhörd, flexibel och lösningsorienterad, med hög integritet och initiativkraft. Du kommunicerar förtroendefullt och arbetar prestigelöst i samarbete med andra. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Det är viktigt för oss att du kan arbeta utifrån vår värdegrund:
Tillsammans gör vi varandra framgångsrika.
Vi lyssnar in. Vi lyssnar av.
Feedback bidrar till vår utveckling.Publiceringsdatum2025-09-17Övrig information
Tjänsten kan komma att säkerhetsklassas.
Läs mer om vår verksamhet här: http://www.vgregion.se/om-vgr/
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
