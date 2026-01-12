Jurist med inriktning internationellt straffrättsligt samarbete
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Rättsavdelningen är en nationell avdelning vid Kriminalvårdens huvudkontor. Avdelningen ansvarar bl.a. för att inrikta och driva myndighetens arbete i rättsliga frågor, ge rättsligt stöd till alla nivåer i myndigheten, fatta grund- och omprövningsbeslut i klientärenden och företräda Kriminalvården i rättsprocesser. Enheten för klientjuridik ansvarar för det klientjuridiska området inom rättsavdelningen. Enhetens sektion för internationella klientärenden och strafftidsberäkning söker nu jurister (befattning och titel rättsvårdsexpert) med placering vid huvudkontoret i Norrköping.Publiceringsdatum2026-01-12Arbetsuppgifter
Din huvudsakliga arbetsuppgift är att handlägga och fatta beslut i klientärenden inom de rättsområden sektionen ansvarar för. Det rör sig om ärenden om överförande av verkställighet till och från andra länder, ärenden om internationell efterlysning eller ärenden om strafftidsberäkning. Du kommer även att lämna råd och stöd till övrig verksamhet inom de aktuella rättsområdena. Arbetet innefattar fortlöpande externa kontakter med exempelvis Justitiedepartementet, Åklagarmyndigheten och Polismyndigheten samt även internationella kontakter. Därutöver kommer du att företräda myndigheten i domstol i de ärenden som handläggs vid sektionen.Kvalifikationer
Vi söker dig som är trygg, stabil och har självinsikt. Du arbetar bra med andra, är lyhörd och kommunicerar på ett konstruktivt sätt. I ditt arbete gör du korrekta avvägningar och prioriteringar genom att väga samman komplex information och löser problem. Du har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter, analyserar och kan snabbt ändra ditt synsätt samt ser möjligheter i förändringar som sker.
För oss är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen samt tron på människans vilja och förmåga att utvecklas. Du är även medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som har:
* Juristexamen eller juridisk högskoleexamen
* Erfarenhet av juridiskt arbete
* Goda kunskaper att uttrycka dig i tal och skrift på svenska
* Mycket goda kunskaper att uttrycka dig i tal och skrift på engelska.
Det är meriterande om du har
* Erfarenhet av ärendehandläggning inom Kriminalvården eller annan offentlig verksamhet
* Erfarenhet av arbete med juridisk rådgivning
* Erfarenhet av arbete med Kriminalvårdens klientadministrativa system
* Erfarenhet av arbete med internationellt straffrättsligt samarbete
* Övriga språkkunskaper utöver svenska och engelska
ÖVRIGT
Kriminalvården har valt att ta bort det personliga brevet och ersatt det med urvalsfrågor som är relevanta för tjänsten. Svaren i urvalsfrågorna och CV ligger till grund för om du är kvalificerad att gå vidare i processen.
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Individuell lönesättning tillämpas.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser. Kriminalvården har upphandlade avtal. Ersättning
