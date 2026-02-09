Jurist med inriktning inom skadeståndsrätt och försäkring
2026-02-09
Är du jurist med intresse för skadestånds- och försäkringsfrågor och vill utvecklas inom området och arbeta med varierande uppgifter inom skadehantering och avtalsrelaterade frågor? Vi söker just nu en driven och engagerad jurist med stort kundfokus till vårt försäkringsjuridiska team inom SAK-Juridik i Solna.
Du kommer att arbeta med olika typer av skadestånds-, avtals- och försäkringsfrågor för våra offentliga kunder samt bistå med råd och stöd till andra rådgivare och företagskunder inom Söderberg & Partners. Du kommer framför allt att arbeta med praktisk ansvarsskadereglering samt avtalsfrågor kopplade till ansvarsexponering inom flera olika rättsområden med fokus på försäkringsskydd och kundnytta.
Vi söker dig som är strukturerad, analytisk och som har en förmåga att argumentera från olika perspektiv. Du lägger stort värde i kundkontakten, att samarbeta i grupp och trivs med varierande arbetsuppgifter. Du är ansvarstagande, lösningsorienterad och har ett positivt förhållningssätt till nya utmaningar och andra människor.
Vi söker dig som är färdigutbildad jurist med tidigare erfarenhet av skadestånds- och ansvarsrättsliga frågor inom t.ex. allmän skadeståndsrätt, hyresrätt eller lagen om allmänna vattentjänster. Vi ser gärna att du har erfarenhet av avtalsrättslig granskning och tolkning med fokus på ansvarsrättsliga exponeringar. Kunskap och erfarenhet inom offentlig verksamhet är meriterande, men avgörande är din inställning och att du är hängiven, driven samt har viljan att vara med och bidra i den fortsatta utvecklingen av vårt team.Publiceringsdatum2026-02-09Kvalifikationer
- Examen inom juridik med goda studieresultat
- God samarbetsförmåga samtidigt som du kan, och trivs med, att arbeta självständigt i ett stort och varierande inflöde av ärenden/uppdrag
- Analytisk och pedagogisk med förmåga att se helheten såväl som detaljerna samt att se och förklara det komplexa på ett begripligt sätt
- Mycket god kommunikativ förmåga i tal och skrift.
Intervjuer sker löpande och tillsättning kan ske innan sista ansökningsdag. Bifoga personligt brev och CV i din ansökan.
Varmt välkommen med din ansökan!
Placering: Gustav III:s boulevard 46, SolnaTjänstgöringsgrad: HeltidSista dag att ansöka är 2026-03-09Tillträdesdag: Efter överenskommelseKontaktperson: Veronica Lagerström, ansvarig SAK-Juridik & chef Offentlig verksamhet, veronica.lagerstrom@soderbergpartners.se
Söderberg & Partners grundades 2004 av nio entreprenöriella analytiker och är idag en av Sveriges ledande finansiella rådgivare och förmedlare av försäkringar och finansiella produkter.
Vi bedriver verksamhet inom bland annat tjänstepensionsrådgivning, försäkringsrådgivning och försäkringsförmedling, samt kapitalrådgivning och kapitalförvaltning. Vi utvecklar och erbjuder även digitala verktyg för bland annat finansiell rådgivning och för löne-, och förmånshantering. Vi har valt, som första företag i svenskt näringsliv, att klimatkompensera våra medarbetare, både i arbetet och på fritiden.
Vi har en stark företagskultur där medarbetarna har höga ambitioner och ett stort engagemang. Organisationen är kreativ och dynamisk med korta beslutsvägar och stort utrymme för egna idéer vilket skapar en inspirerande miljö där du har möjlighet att utvecklas snabbt.
Vi premierar medarbetare som sporras av stort eget ansvar och som har drivkraft att kontinuerligt utvecklas och föra sina arbetsuppgifter framåt. Vi är måna om att hjälpa varandra, men även att ha mod att testa nya vägar.
Mångfald och likabehandling är viktigt för oss, både när det gäller våra medarbetare och de som söker jobb hos oss. Vi uppmuntrar olikheter och är övertygade om att medarbetare med olika erfarenheter, kompetenser och referensramar hjälper oss att växa och utvecklas.
Vår resa har bara börjat och vi söker ständigt efter begåvade och kompetenta medarbetare med en stark vilja att nå framgång. Vill du vara med och bygga vår framtid? Ersättning
