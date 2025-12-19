Jurist med inriktning förvaltningsjuridik (vikariat)
2025-12-19
Önskar du jobba i en varierad roll, där du får jobba med intressanta och spännande uppgifter som är viktiga för samhället? Nu söker vi en jurist till enheten för förvaltningsjuridik.Publiceringsdatum2025-12-19Om tjänsten
I rollen som jurist hos oss kommer du handlägga ärenden om olika sorters tillstånd inom hälso- och sjukvårdsområdet. Rollen innebär att du kommer vara beslutsfattare i en del ärenden och föredragande i andra. I rollen ingår det även att stötta Rättsliga rådet i dess ärendehandläggning. Du kommer även ge stöd i förvaltningsrättsliga frågor åt övriga myndigheten och hantera frågor om utlämnade av handlingar. Du kommer ingå i en grupp som utför liknande arbetsuppgifter.
På enheten jobbar ungefär 20 personer och vi tar ett gemensamt ansvar för vårt arbete. Vi är en grupp där omtänksamhet gentemot varandra är en grund, vi hjälper och stöttar varandra i det dagliga arbetet.
Om dig
För att lyckas i rollen behöver du mycket god förmåga att samarbeta med andra och har ett systematiskt, noggrant och problemlösande arbetssätt. Du kan förstå och analysera komplexa frågor samt skriva och kommunicera klart, tydligt och strukturerat. Du har förmåga att arbeta självständigt och ta ansvar för resultat med hög kvalitet. Du har förmåga att ta egna initiativ och arbeta lösningsorienterat. Vid rekryteringen kommer vi att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Vi söker dig som har
• juristexamen eller jur.kand. examen
• fullgjord notarietjänstgöring eller annan erfarenhet som myndigheten bedömer som motsvarande
• flerårig aktuell arbetslivserfarenhet av juridiskt arbete på förvaltningsmyndighet eller domstol
• mycket goda kunskaper i förvaltningsrätt och erfarenhet av arbete med förvaltningsrättsliga frågor
• erfarenhet av arbete med handläggning av ärenden som inletts av en enskild part (myndighetsutövning)
• goda kunskaper om regelverket kring allmänna handlingar och offentlighet och sekretess
• god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska.
Det är meriterande om du har
• erfarenhet av arbete med hälso- och sjukvårdsjuridiska frågor
• erfarenhet av arbete i en rådgivande roll.
Bra att veta
Anställningen är ett vikariat på heltid i cirka ett år med start i februari 2026. Du utgår ifrån kontoret på Västerbroplan i Stockholm, men har möjlighet att arbeta på distans upp till två dagar i veckan. Våren 2027 flyttar myndigheten till nyrenoverade lokaler i Solna strand. Din tjänstetitel blir jurist och din placering är på rättsavdelningen, enheten för förvaltningsjuridik.
När du ansöker får du besvara ett antal urvalsfrågor som är kopplade till kravprofilen i annonsen. Dina svar används som en del i urvalsarbetet och kan avgöra om du går vidare i rekryteringsprocessen eller inte. Det är därför viktigt att du svarar så utförligt och tydligt som möjligt. Vi använder inte det personliga brevet vid urvalet, därför bifogar du endast ditt CV.
Om du har frågor om tjänsten, kontakta enhetschef Cecilia Molinder Berglund cecilia.molinder-berglund@socialstyrelsen.se
Vid frågor om rekryteringsprocessen, kontakta personalspecialist Rebecka Modahed rebecka.modahed@socialstyrelsen.se
Facklig företrädare för SACO-S är Isabelle Ålander isabelle.alander@socialstyrelsen.se
Facklig företrädare för ST/OFR är Anders Nordlund och nås på anders.nordlund@socialstyrelsen.se
Samtliga nås på telefonnummer 075-247 30 00.
Har du skyddade personuppgifter? Kontakta angiven personalspecialist ovan.
Välkommen med din ansökan senast den 8 januari 2026. Ersättning
