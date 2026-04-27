Jurist med fokus på mänskliga rättigheter - Göteborgs Stadsmission

2026-04-27
Göteborgs Stadsmission är en idéburen, ickevinstdrivande organisation som arbetar för att stödja människor som lever i utsatta livssituationer. Tillsammans vill vi skapa ett Göteborg där alla är inkluderade. En stad där vi möter människan, inte problemet.
Göteborgs Stadsmission är en idéburen organisation som arbetar för ett mänskligare samhälle. Vår utgångspunkt är alla människors lika värde och rätt till nya livschanser. Genom akut stöd, långsiktiga insatser och påverkansarbete skapar vi förutsättningar för människor att ta makten över sina liv och bli delaktiga i samhället.
Vi är gåvofinansierade vilket ger oss en unik möjlighet att anpassa stödet efter behovet hos dom vi möter. Det innebär även att Stadsmissionen är i ständig utveckling och förändring.
Nu söker vi en jurist till område Mötesplatser och stöd, med placering på Vägledningen.
Inom Mötesplatser och Stöd ingår enheterna S:t Johanneskyrkan, Mötesplats Hisingen, Mötesplats
Nordost, Mötesplats Centrum samt enheten Vägledningen och Stödcentralen där vi är 12 medarbetare och en enhetschef.
Vill du använda din juridiska kompetens för att stärka människors rättigheter i praktiken? Hos Göteborgs Stadsmission får du arbeta nära människor i utsatta livssituationer och bidra till verklig förändring - varje dag.
Som jurist hos oss arbetar du i gränslandet mellan juridik och socialt arbete. Din roll är både operativ och kunskapsspridande. Du deltar i nätverk med övriga jurister på Sveriges Stadsmissioner.
Du kommer bland annat att:
ge individuell juridisk rådgivning till deltagare i frågor kopplade till socialrätt och migrationsrätt
informera om rättigheter och stödja i kontakter med myndigheter, och bistå i att överklaga beslut
delta i nationellt nätverk med övriga jurister inom Sveriges Stadsmissioner
vara ett stöd till kollegor i juridiska frågor i individärenden
planera och genomföra utbildningar och informationsinsatser för personal
Arbetet bedrivs på flera av våra enheter inom Mötesplatser och stöd, där vi möter människor med olika behov - från akut stöd till stöd för långsiktig förändring.
De människor du möter lever ofta i socialt och ekonomiskt utsatta situationer. Många bor i områden med begränsade resurser, har erfarenhet av migration eller lever helt eller delvis utanför samhällets trygghetssystem. För många är juridiken avgörande för att få tillgång till sina grundläggande rättigheter.
Vi söker dig som
Har svensk juristexamen och erfarenhet av arbete med socialrätt och/eller migrationsrätt.
Du har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska (ytterligare språkkunskaper är meriterande) samt har erfarenhet av att möta människor i utsatta livssituationer.
Vidare har du pedagogisk förmåga och trivs i en roll där du utbildar och delar kunskap.
För att lyckas i rollen behöver du vara strukturerad och självgående, med förmåga att prioritera i en vardag som ibland är oförutsägbar. Du möter människor med komplexa behov och behöver därför ha ett respektfullt, uthålligt och lösningsorienterat förhållningssätt.
Du är en lagspelare som uppskattar att arbeta tillsammans med andra professioner, och du ser juridiken som ett verktyg för att stärka individers rättigheter och handlingsutrymme. Att göra juridik tillgänglig och begriplig för personer utan juridisk bakgrund är en självklar del av ditt arbetssätt.
Vi utgår ifrån att du som söker jobb hos oss delar vår syn att alla människor har rätt till en plats i vår stad, ett eget hem och en röst. Läs mer om vår värdegrund här www.stadsmissionen.org/om-oss.
Tillsvidareanställning med sex månaders provanställning.
Utdrag ur belastningsregistret krävs innan anställning ingås.
Intervjuer sker löpande under ansökningsperioden.
Heltid Tillsvidare
Månadslön
Göteborgs Stadsmission
Heltid
Vi ser mångfald som en styrka och ser fram emot sökande med olika bakgrunder, intressen och erfarenheter.
Välkommen med din ansökan!
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.
Sista dag att ansöka är 2026-05-27
Arbetsgivare: Göteborgs Kyrkliga Stadsmission Bistånd och Entr
(org.nr 556746-3038), https://www.stadsmissionen.org/
Första Långgatan 28B (visa karta
)
413 27 GÖTEBORG
Göteborgs Stadsmission
Områdeschef
Catarina Dunghed 031-7553690
9878692