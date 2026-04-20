Jurist med fokus på dataskydd och digitalisering till Kammarkollegiet
2026-04-20
Kammarkollegiet söker nu en verksjurist med inriktning digitalisering, IT och upphandling till Rättssekretariatet. Hos oss får du en central roll i arbetet med dataskydd och digitalisering. Du bidrar med kvalificerat juridiskt stöd och är med och utvecklar myndighetens informationshantering.
Om jobbet
I denna roll söker vi dig som vill arbeta i gränslandet mellan juridik, teknik och digital utveckling och har intresse av och kompetens inom IT-rätt, digitalisering och upphandling. Som jurist hos oss kommer du bidra till att skapa säkra och hållbara juridiska förutsättningar för Kammarkollegiets IT-tjänster och digitala lösningar.
Vi söker dig som trivs med att arbeta utvecklingsinriktat, både självständigt och i team, och som vill bidra med din kompetens i en miljö där kunskapsdelning och samarbete står i centrum. Du kommer även vara delaktig i rättssekretariatets övriga arbete som sker inom ett brett juridiskt fält.Publiceringsdatum2026-04-20Om företaget
Rättssekretariatet är myndighetens stöd- och styrfunktion inom informationshantering och för rättsliga frågor. Det innebär att Rättssekretariatet ansvarar för arkiv, registratur och samordning av informationshanteringen inom Kammarkollegiet samt för att myndigheten följer tryckfrihetsförordningen, offentlighets- och sekretesslagen, arkivlagen och annan relevant lagstiftning. Rättssekretariatet är vidare övergripande ansvarig för förvaltningsrättsliga frågor, bevakar myndighetsövergripande lagstiftning och samordnar remissarbete, policy- samt metodutveckling.Dina arbetsuppgifter
I dina arbetsuppgifter ingår i första hand att ge rättsligt stöd avseende dataskydd och digitaliseringsfrågor, men även framtagande av rättsutredningar, avtalsgranskning och interna utbildningar i bland annat frågor som rör IT-rätt och IT-säkerhet, informationssäkerhet och dataskydd. Du kommer också att arbeta med myndighetens arbetsordning och andra styrdokument och utgöra det juridiska stödet vid utlämnande av allmänna handlingar samt övriga frågor som verksjuridiken arbetar med.
Delar av din tjänst kommer vara att tillsammans med myndighetens upphandlare ge internt upphandlingsstöd, genomföra ett begränsat antal upphandlingar och avrop från statens ramavtal samt bistå i upphandlingsfunktionens avtalsuppföljning. Du kommer även att arbeta med exponering av säkerhetskänslig verksamhet (tidigare SUA).
I rollen som jurist arbetar du proaktivt och samarbetar med andra avdelningar, funktioner och kompetenser och bidrar med juridisk kompetens i både strategiska och operativa sammanhang.
Är du vår nya medarbetare?
Vi söker dig som har:
Svensk juristexamen (tidigare jur kand.)
Flera års aktuell och relevant erfarenhet av kvalificerat juridiskt arbete
Minst två års erfarenhet av arbete inom offentlig förvaltning
Aktuell och relevant erfarenhet av att ha arbetat med dataskydd och/eller digitaliseringsfrågor
Goda kunskaper i förvaltningsrätt
Goda kunskaper i offentlighet och sekretess
Flera års aktuell och relevant erfarenhet av IT-rätt
Dokumenterad erfarenhet av att upprätta, granska eller förhandla IT-avtal
Förmåga att sätta dig in i tekniska lösningar och förstå deras juridiska konsekvenser för verksamheten
Mycket god förmåga att uttrycka dig väl på svenska i tal och skrift
Meriterande:
Att ha haft en aktiv roll som jurist i verksamhetsutvecklande arbete
Erfarenhet av avtalsgranskning
Erfarenhet av arbete med offentlig upphandling och exponering av säkerhetskänslig verksamhet (SUA)
Erfarenhet av IT-avtal i större organisationer, myndigheter eller offentlig sektor
Erfarenhet av molntjänster, plattformstjänster eller komplexa IT-system
Erfarenhet av dataskyddsfrågor eller informationssäkerhet samt arbete med andra säkerhets- och säkerhetskyddsfrågor
Erfarenhet av AI-relaterade tjänster eller ny teknik
Som person är du driven, utvecklingsinriktad samt kan arbeta självständigt och resultatinriktat. Du är noggrann, strukturerad och har god förmåga att samordna och driva arbetet framåt. Du är lyhörd och har lätt för att samarbeta med andra. Vidare krävs att du prestigelös och har lätt för att anpassa dig till nya situationer samt att du kan arbeta med rättsliga frågor även utanför din kärnkompetens, ibland under tidspress.
Som jurist är du mycket trygg i din yrkesutövning, van vid att komma med lösningsförslag utifrån verksamhetens behov, roller och uppdrag. Du har ett intresse och fallenhet för att arbeta tvärsektoriellt och trivs med att arbeta konsultativt.
I den här rollen lägger vi mycket stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Mer information
Tillträde snarast, enligt överenskommelse. Anställningen är en tillsvidareanställning som inleds med sex månaders provanställning.
Då anställningen kan komma att bli placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kan komma att genomföras innan beslut om anställning.
Vi sitter i fina aktivitetsbaserade lokaler i Gamla stan i centrala Stockholm, med möjlighet att arbeta på distans i den mån verksamheten tillåter.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast den 11 maj 2026.
Du ansöker genom att bifoga ditt CV, betyg och intyg på svenska, där du tydligt beskriver på vilket sätt du uppfyller efterfrågade kvalifikationer och meriter. För en mer inkluderande rekryteringsprocess tar vi inte emot något personligt brev. Vi ber dig i stället att svara utförligt på ett antal urvalsfrågor.Kontakt
För frågor om tjänsten kontakta chefsjurist och säkerhetskyddschef Solmaz Fadai Vikström, 08-700 07 94.
Har du frågor om rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta hr-specialist Victoria Karlsson Wigren, victoria.karlsson.wigren@kammarkollegiet.se
Fackliga representanter:
Karin Edstrand, SACO-S, mailto:karin.edstrand@kammarkollegiet.se
Lisa Ericsson, ST, mailto:lisa.ericson@arvsfonden.seÖvrig information
