Jurist inriktning upphandling och offentliga affärer - Telge Inköp
Telge Inköp AB / Juristjobb / Södertälje Visa alla juristjobb i Södertälje
2025-10-27
Välj Telge - här får du kombinera affärsmässighet med samhällsnytta och som medarbetare får du frihet under ansvar och möjlighet att påverka.
Så här säger Maria Dahl Torgerson, VD och rekryterande chef, om rollen:
"Vi söker dig som vill ta en nyckelroll hos oss - en jurist som vill vara med och forma framtidens offentliga affärer. Hos Telge Inköp får du kombinera juridik med samhällsnytta i en roll där du arbetar nära både inköpare, kunder och leverantörer. Du får möjlighet att påverka hur vi utvecklar morgondagens upphandling - i ett bolag där engagemang, samarbete och affärsmässig utveckling står i centrum"
Uppdrag och kompetenskrav
Som jurist kommer du att ha strategisk nyckelroll för bolaget och ha en rådgivande roll i upphandlingar samt bistå våra inköpare med juridisk kompetens genom hela processen. Du utvecklar arbetet med leverantörskontroller och avtalsuppföljning, samt håller utbildningar inom juridik och upphandling för både kollegor och kunder. Du kommer även att arbeta med bolagets säkerhets- och beredskapsfrågor. I rollen ingår även att stödja och bevaka rättsutvecklingen inom Telge Inköps verksamhetsområde. Din kompetens i juridisk rådgivning kan också bli aktuell även till andra bolag inom Telgekoncernen vid behov.
Du får en rådgivande roll med många interna och externa kontakter - både strategiskt och operativt.
Vi söker dig som har:
• Juristexamen
• Flerårig erfarenhet av arbete om offentliga affärer, upphandling, avtalsrätt, offentlighet och sekretess.
• Mycket goda kunskaper i svenska och engelska
• God förståelse för näringslivets struktur och förutsättningar
• Förmåga att förklara juridik för icke-jurister
• Strategisk förmåga, initiativkraft och samarbetsvilja
• Digital kompetens och ser digitaliseringens möjligheter
• Ett arbetssätt som speglar Telges kärnvärden - öppen, modig, personlig och enkel
Tjänsten är säkerhetsklassad, vilket innebär att en säkerhetsprövning görs i samband med anställning och sedan fortlöpande.
Välj Telge
Inom Telge finns alla möjligheter för dig att själv forma din framtid. Här finns det plats att växa, både i sin yrkesroll och som människa. Telge är en arbetsplats med trygga anställningsvillkor. Du som anställd hos oss omfattas av kollektivavtal där viktiga saker som försäkringar och pension ingår.
Här får du mindre pussel och mer liv. Att ha balans mellan arbetslivet och den privata sfären är viktig för ett hållbart liv. Så långt det är möjligt har vi flexibla arbetstider där var och en styr över sin tid. Vi har en rad förmåner som friskvårdsbidrag och möjlighet till löneväxling så att du kan växla in din lön mot extra tjänstepensionssparande.
Mångfald inkludering och trygghet
Vi på Telge arbetar aktivt för mångfald och inkludering och välkomnar därför medarbetare med olika erfarenheter, bakgrunder och kompetenser. En trygg och säker arbetsmiljö är vår högsta prioritet. Arbetspsykologiska tester ingår i våra rekryteringsprocesser till chefs- och specialisttjänster och vi genomför återkommande, slumpmässiga drogtester bland alla våra medarbetare.
Sista ansökningsdatum
24 november 2025
Några frågor?
Vill du veta mer om tjänsten eller har frågor om rekryteringsprocessen? Då är det rekryterande chef Maria Dahl Torgerson 08-550 211 17 du ska kontakta.
Fackliga kontakter är vision@telge.se
för Vision och Magnus Enderin för SACO, du når båda på 08-550 220 00.
Är du nyfiken på att läsa mer om oss?
